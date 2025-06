La Direction de la cinématographie et des productions audiovisuelles du ministère des Arts de la Culture (MINAC) du Cameroun a annoncé hier l’interdiction de projection au Cameroun du film Barbie accusé de "pervertir les enfants" avec un contenu exagéré et trop en déphasage avec les réalités du pays africain.

Le continent d’Africain est connu sur sa politique conservatrice sur les mœurs et la culture traditionnelle.

Le film "Barbie" raconte l’histoire d’une poupée expulsée du monde féerique de Barbie Land et qui décide d’aller chercher le bonheur dans le monde des hommes. Mais on lui reproche sa légèreté capable d’influencer négativement les mentalités et les comportements des enfants.

Les censures de Barbie remettent sur la table le débat sur le contenu des productions occidentales diffusés en Afrique. Ces derniers mois, des voix se sont élevées pour dénoncer l’introduction de symboles LGBT dans des dessins animés déstinés aux enfants africains via des chaînes du bouquet français Canal+.

En Algérie, ce film avait été interdit suite à des allégations similaires au début du mois d’aout.

Un responsable aurait déclaré que le film "n'est pas conforme aux croyances religieuses et culturelles de l'Algérie".

Le Vietnam, le Liban ou encore le Koweït avaient, eux aussi, censuré cette production hollywoodienne pour les mêmes raisons.

Pour rappel, le film a généré plus d'un milliard de dollars de revenu au box-office dans le monde depuis ses débuts le 21 juillet.