Par Abdulwasiu Hassan

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui en a fait l'annonce, a déclaré jeudi que l'adhésion des six nouveaux venus au bloc commencerait en janvier 2024.

Pour l'Éthiopie, l'aboutissement de la lente mais inexorable transition vers l'adhésion aux BRICS marque un changement tectonique que le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié de "grand moment".

"L'Éthiopie est prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère", a-t-il posté sur X, la plateforme de microblogging anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le président des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a partagé la joie et l'enthousiasme de M. Abiy. "Nous respectons la vision des dirigeants des BRICS et apprécions l'inclusion des Émirats arabes unis en tant que membre de ce groupe important", a-t-il écrit sur X.

Il en va de même pour l'Iran, qui a qualifié son inclusion dans le groupe de "victoire stratégique" pour sa politique étrangère, après avoir subi les sanctions occidentales pendant des années.

Le mur des BRICS

BRICS est un acronyme dérivé de "BRIC", inventé en 2001 par l'économiste de Goldman Sachs, Jim O'Neil, pour désigner quatre économies en développement dotées d'un énorme potentiel de croissance : le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.

L'ajout de l'Afrique du Sud en 2010, qui a ajouté un "S" à "BRIC", en a fait une communauté représentant environ 40 % de la population mondiale et environ 25 % d'une économie mondiale à la recherche d'un nouveau créneau financier dépourvu de la domination de l'Occident.

En 2006, les ministres des affaires étrangères des quatre premiers pays du groupe ont entamé une réunion informelle qui a débouché sur un conclave annuel formel en 2009, avant que l'Afrique du Sud ne soit admise.

Lors du sommet annuel de cette année, tous les dirigeants des pays BRICS étaient présents en Afrique du Sud, à l'exception du président russe Vladimir Poutine, qui s'est joint virtuellement à la réunion, mais son ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, y a assisté en personne.

"L'Inde a toujours pensé que l'arrivée de nouveaux membres renforcerait davantage les BRICS en tant qu'organisation et donnerait un nouvel élan à nos efforts communs", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet.

Le président chinois Xi Jinping a qualifié l'élargissement du groupe d'initiative "historique" qui "montre la détermination des pays des BRICS à s'unir et à coopérer avec d'autres nations en développement".

Dans un discours enregistré lors du sommet des BRICS, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le groupe était sur la bonne voie pour répondre aux aspirations de la majeure partie de la population mondiale.

"Nous coopérons sur la base des principes d'égalité, de soutien au partenariat et de respect des intérêts de chacun, et c'est là l'essence même de l'orientation stratégique future de notre association, une orientation qui répond aux aspirations de la majeure partie de la communauté mondiale, ce que l'on appelle la majorité mondiale", a déclaré M. Poutine dans un discours enregistré lors du sommet des BRICS.

Perspectives à long terme

Les analystes estiment que l'élargissement du bloc économique peut modifier le fonctionnement de la finance internationale.

"Cette union mondiale va devenir un organe plus fort, avec un PIB beaucoup plus important", a déclaré à TRT Afrika Isa Abdullahi, du département d'économie de l'université fédérale de Kashere, au Nigeria.

"Ce que cela montre, c'est que nous allons avoir une nouvelle tendance mondiale et un ordre financier mondial alternatif.

Le revers de la médaille est la perspective que les BRICS soient confrontés à un défi plus important de la part de ceux qui sont actuellement en charge de la finance mondiale.

"Il ne sera pas facile pour les BRICS de continuer à se développer de cette manière, bien sûr, sans être confrontés aux défis des organismes traditionnels tels que le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Londres et ainsi de suite", a déclaré M. Abdullahi.

La bonne nouvelle est la puissance financière combinée de la confédération élargie des économies en développement.

"Les nouveaux membres, comme l'Arabie saoudite, disposent d'une somme d'argent très importante. L'Argentine aussi. Le groupe gagnera en force et en richesse. Ils auront plus d'alternatives financières aux organismes mondiaux traditionnels responsables du financement dans le monde entier", a déclaré M. Abdullahi.

Comme de nombreux observateurs, Sulaiman Dahiru, ancien ambassadeur du Nigeria au Soudan, pense que l'expansion des BRICS vise à remettre en question la domination économique des puissances occidentales, en particulier des États-Unis. La raison pour laquelle le bloc souhaite compter autant de pays que possible est on ne peut plus claire.

"La Chine et la Russie étendent leur influence au tiers monde, dans le but de réduire ou de supplanter la domination économique et politique du monde occidental, en particulier de l'Amérique", a expliqué M. Dahiru.

Il a décrit la nouvelle configuration des BRICS comme une union économique dont les membres peuvent avoir des opinions politiques divergentes. Néanmoins, ils trouveront un terrain d'entente sur les questions économiques pour s'attaquer aux puissances établies.

Plus grands et plus forts

Les experts s'accordent à dire que les pays doivent encore être admis dans le bloc économique et qu'ils continueront probablement à faire pression pour y accéder.

"Le monde a du mal à obtenir une aide financière et à accroître son potentiel de développement. Si nous revenons un peu en arrière, nous découvrirons que la plupart des pays prêteurs traditionnels et des organismes prêteurs traditionnels étaient les colonialistes et les impérialistes", a déclaré M. Abdullahi.

Selon lui, les pays tentent de rejoindre le groupe des BRICS principalement pour obtenir de meilleures conditions de financement de projets.

"La plupart des pays en développement aimeraient trouver une autre source de revenus. La plupart des prêts accordés par des organismes internationaux tels que le FMI, la Banque mondiale et d'autres organismes similaires sont assortis de nombreuses conditions", a-t-il déclaré.

Par exemple, des projets en Ouganda d'une valeur de près de 2 milliards de dollars américains sont pris en otage par la Banque mondiale, qui cherche à faire pression sur le pays d'Afrique de l'Est pour qu'il révise une nouvelle loi anti-LGBTQ+ en gelant les financements futurs.

