Zelensky a déclaré dans un communiqué sur Telegram que la réunion a porté sur de nombreuses questions importantes, notamment la formule de paix proposée lors du dernier sommet du G20 en Indonésie, des préparatifs pour le "Sommet mondial pour la paix" et des "risques posés par le blocus russe du corridor céréalier de la mer Noire".

"Je suis reconnaissant à la Turquie pour son soutien continu à l'Ukraine !" a-t-il ajouté.

Fidan a également tenu des entretiens avec Andriy Yermak, le chef du Bureau présidentiel ukrainien et devrait rencontrer son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba dans la journée.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait précédemment annoncé que Fidan pourrait bientôt se rendre en Russie pour des entretiens en face à face.

Le mois dernier, la Russie a suspendu sa participation à l'accord sur les céréales de la mer Noire, qu'elle avait signé l'été dernier avec la Turquie, les Nations unies et l'Ukraine, pour la reprise des exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens. Ces expéditions avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

Moscou s'est plaint à plusieurs reprises que la partie russe de l'accord n'a pas été mise en œuvre.

Ankara mène des efforts intenses et fait actionner sa diplomatie pour la reprise de l'accord.

La Turquie, souvent saluée pour son rôle de médiateur entre l'Ukraine et la Russie, a appelé à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin à la guerre, qui dure maintenant depuis plus de 500 jours.

La Turquie a reconnu l'indépendance de l'Ukraine en 1991, et les relations entre la Turquie et l'Ukraine ont été érigées en partenariat stratégique en 2011.

Ankara a exprimé à maintes reprises son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du pays, et ne reconnaît pas l'annexion illégale de la Crimée.