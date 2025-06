Par Samuel Ramani

Le 23 août, un avion d'affaires Embraer Legacy 600 reliant Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé dans la région de Tver, en Russie. Toutes les personnes à bord de l'avion ont été tuées, y compris, semble-t-il, le dirigeant du groupe Wagner, Evgeny Prigozhin, et son cofondateur, Dmitry Utkin.

Le débat s'est immédiatement engagé sur les causes de l'accident : accident, tir de missile sol-air ou engin explosif. Toutefois, la question plus générale de la viabilité du groupe Wagner et de la durabilité de ses activités d'influence mondiale se pose avec acuité.

Si l'accident de l'Embraer Legacy 600 a éviscéré les figures les plus éminentes du haut commandement du groupe Wagner, la société militaire privée (SMP) reste nominalement intacte.

L'ancien vice-ministre de la défense, Mikhail Mizintzev, qui a commandé les forces russes pendant le siège de Marioupol, et le colonel Andrei Troshev, qui avait été choisi par le président Vladimir Poutine pour remplacer Prigozhin à la tête du groupe Wagner, ne se trouvaient pas à bord de l'avion qui s'est écrasé.

Un vaste réseau d'officiers de niveau intermédiaire et de mercenaires chevronnés continue de participer aux opérations du groupe Wagner en Syrie, en Libye, en République centrafricaine (RCA), au Mali et au Soudan, et 4 400 combattants du groupe Wagner se trouvent toujours dans leurs camps de campagne récemment créés en Biélorussie.

Malgré ces actifs importants, le groupe Wagner est confronté à une lutte existentielle dans l'ère post-Prigozhin.

Bien qu'il ne soit apparu publiquement en Russie qu'en septembre 2022, son ultranationalisme et son populisme grandiloquents ont fait de Prigozhin la personnification de Wagner.

Influence en Afrique

Le commentateur de défense de Rossiya-1, Igor Korotchenko, a reconnu l'héritage de Prigozhin en déclarant que Wagner était la deuxième marque la plus célèbre de Russie après les kalachnikovs.

Étant donné que Prigozhin a joué un rôle essentiel dans le recrutement de 40 000 condamnés pour combattre pour l'armée russe à Bakhmut et qu'il a annoncé une nouvelle campagne de recrutement pour les opérations de Wagner en Afrique la veille de sa mort présumée, on ne sait pas très bien qui pourra le remplacer.

La viabilité financière du groupe Wagner est également en jeu. Valery Chekalov, gestionnaire des actifs pétroliers de Wagner en Syrie et facilitateur des importations de munitions de la PMC, a été tué dans l'accident d'avion.

La perte du sens de la logistique de Chekalov et de l'expérience de Prigozhin en matière de lutte contre les sanctions complique la capacité de Wagner à financer ses opérations grâce aux exportations de pétrole, d'or et de diamants.

Comme le Kremlin a suspendu son soutien financier au groupe Wagner après la tentative de coup d'État avortée de Prigozhin en juin 2023 et que la Biélorussie n'a pas offert de soutien financier, Wagner pourrait plonger dans l'insolvabilité.

Comme l'effondrement du groupe Wagner compromettrait l'influence de la Russie en Afrique et la priverait de forces aguerries au combat, Poutine placera probablement Wagner sous le contrôle du ministère russe de la défense.

Les remarques conciliantes de Poutine sur Prigozhin après sa mort, qui soulignaient leurs liens depuis le début des années 1990 et les services qu'il avait rendus à l'État russe, constituaient une tentative de rameau d'olivier pour les combattants de Wagner.

Malgré les affirmations de la chaîne Grey Zone Telegram, proche de Wagner, selon lesquelles le crash a été causé par des traîtres à la Russie, et les allusions du député de la Douma d'État A Just Russia-For Truth, Sergei Mironov, à la possibilité d'un acte criminel de la part d'un acteur russe, les conspirations sur l'implication du Kremlin ont été sévèrement censurées.

Possible replacement

Ce contrôle de l'information et la crainte de représailles pourraient convaincre des SMP de Wagner auparavant récalcitrantes de s'intégrer à l'armée russe régulière.

L'intégration des opérations africaines de Wagner au ministère russe de la défense devrait se faire relativement facilement. Au Soudan, les SMP de Wagner gardent principalement les mines d'or, et l'ancien président Dmitry Medvedev a supervisé les contrats avec la société Meroe Gold de Prigozhin.

La rencontre de Khalifa Haftar, chef de l'Armée nationale libyenne (ANL), avec le vice-ministre russe de la défense, Yunus-Bek Yevkurov, immédiatement après la mort de Prigozhin, et l'ouverture du président de la RCA, Fausatin-Archange Touadera, à la coopération avec d'autres entités russes, sont des signes encourageants.

L'assistance directe du Kremlin pourrait aider les opérations de Wagner au Mali à obtenir un meilleur accès à l'armement lourd, étant donné qu'elles ont connu des pénuries d'équipement en raison de la guerre en Ukraine.

Un processus d'intégration stable de Wagner au sein du ministère russe de la Défense pourrait lui permettre d'être engagée par de nouveaux clients, tels que les juntes militaires du Burkina Faso et du Niger.

À plus long terme, le Kremlin pourrait confier à d'autres sociétés de gestion des polices les responsabilités qu'il confiait autrefois à Wagner.

La SMP Redut, dont les rangs sont passés de 300 à 7 000 au cours de la première année de la guerre d'Ukraine, a été fondée par le général Vladimir Alexeyev, ancien allié de Prigozhin, mais elle travaille en étroite collaboration avec le ministère russe de la défense.

Cela pourrait lui permettre d'intégrer d'anciens combattants de Wagner et de promouvoir les intérêts de la Russie dans le monde entier de manière incontrôlable.

La PMC du géant russe de l'énergie Gazprom, qui supervise les milices Flame, Stream et Torch, pourrait également étendre sa portée internationale.

Pour éviter que la consolidation du pouvoir et la tentative de coup d'État de Prigozhin ne se répètent, Poutine soutiendra probablement un réseau oligopolistique de SMP et s'abstiendra de confier un large éventail de responsabilités à une seule personne.

Bien que la mort de Prigozhin ait suscité des craintes d'instabilité accrue en Russie et des prédictions de perturbation de ses opérations internationales, les premiers signes suggèrent que l'emprise de Poutine sur le pouvoir est devenue plus sûre.

L'héritage de Prigozhin se perpétuera dans un Wagner nouvellement reconstitué et fermement ancré dans le giron de l'État russe.

L'auteur, Samuel Ramani, est un expert en relations internationales et l'auteur de "Russia in Africa" et "Putin's War on Ukraine".