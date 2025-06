Le document, qui a été largement diffusé en ligne samedi, indique que l'ordre de mise en alerte maximale permettra aux forces de réagir de manière adéquate en cas d'attaque et "d'éviter une surprise générale".

Une source sécuritaire dans le pays en a par ailleurs confirmé l'authenticité.

"Les menaces d'agression contre le territoire national se font de plus en plus sentir", indique le document.

Le principal bloc ouest-africain, la CEDEAO, tente de négocier avec les auteurs du coup d'État du 26 juillet, mais s'est dit prêt à déployer des troupes pour rétablir l'ordre constitutionnel si les efforts diplomatiques échouent.

Vendredi, la CEDEAO a minimisé cette menace et s'est déclarée "déterminée à faire des efforts diplomatiques", bien qu'une intervention reste l'une des options possibles.

"Pour éviter toute ambiguïté, permettez-moi d'affirmer sans équivoque que la CEDEAO n'a pas déclaré la guerre au peuple nigérien et qu'il n'existe pas non plus de plan, comme on le prétend, pour envahir le pays, a déclaré à la presse le président de la Commission de la CEDEAO, M. Omar Alieu Touray.

La décision prise par la CEDEAO au début du mois d'août d'activer une force dite "en attente" en vue d'une éventuelle intervention a fait craindre une escalade qui pourrait déstabiliser davantage la région du Sahel, déchirée par les insurrections.