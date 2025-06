Le ministère tunisien des Affaires étrangères a déclaré, samedi, être "la cible d’attaques suspectes et de campagnes malveillantes", visant plusieurs de ses missions diplomatiques et consulaires, sur les réseaux sociaux.

C'est ce qui ressort d’un communiqué de la diplomatie tunisienne, publié sur ses réseaux sociaux, qui n’a pas précisé la teneur de ces campagnes malveillantes.

Le communiqué a évoqué "des attaques suspectes et des campagnes malveillantes contre le département des Affaires étrangères et un certain nombre de ses missions diplomatiques, sur les réseaux sociaux".

Et la diplomatie tunisienne d’ajouter qu’elle "ne permettra pas que ces pages actives et comptes en ligne soient un espace pour s’en prendre aux symboles de l'Etat ainsi qu’aux responsables et personnel du ministère par des propos diffamatoires".

"Quiconque répand des rumeurs, diffuse des calomnies, dénigre des personnes ou ternit leur réputation s'expose à des poursuites pénales", a prévenu le ministère.

Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères n'a pas précisé la nature de ces attaques, ni la teneur de ces campagnes malveillantes. Cependant, certaines pages tunisiennes sur les réseaux sociaux avaient relayé récemment des allégations selon lesquelles des discussions diplomatiques auraient eu lieu avec Israël dans le but de normaliser les relations entre les deux pays, ce que le gouvernement tunisien a infirmé à plusieurs reprises.

Pour rappel, les ministères tunisiens de l’Intérieur, de la Justice et des Technologies de la communication avaient annoncé, dans un communiqué conjoint, avoir engagé "des poursuites judiciaires pour démasquer les personnes qui gèrent des pages, des comptes et des groupes électroniques qui produisent, diffusent et publient des fausses informations".