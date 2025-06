Les Conseils municipaux et régionaux du Niger ont déclaré soutenir les actions annoncées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, militaires au pouvoir, ndlr) pour une « transition réussie ».

Dans une déclaration rendue publique ce samedi, à l’issue d’une réunion au Palais des Congrès dans la capitale Niamey, l’Association des municipalités du Niger (AMN) et l’Association des régions du Niger (ARENI) - qui regroupent l'ensemble des 262 collectivités territoriales du Niger - ont annoncé avoir pris acte de la proclamation du CNSP ainsi que de sa décision de garder les organes délibérants et exécutifs des collectivités territoriales (c’est-à-dire des communes et régions).

Selon ce document intitulé « Déclaration des Collectivités Territoriales du Niger », et consulté par Anadolu, les présidents des Conseils municipaux et régionaux nigériens apportent leur ferme soutien aux actions annoncées par le CNSP pour « une transition réussie ».

Ils ont également exprimé leur disposition à « participer au Conseil national de dialogue sans considération politique ou partisane ».

Samedi dernier, au moment où une délégation de la Cédéao était à Niamey pour trouver une issue pacifique à la crise, le général Abdourahamane Tiani, chef du CNSP, avait annoncé une transition de « trois ans » maximum, avant de rendre le pouvoir aux civils et convoqué un dialogue national inclusif.

Les Conseils municipaux et régionaux du Niger ont condamné, en outre, « les sanctions drastiques, inhumaines et inédites imposées à notre peuple par nos organisations sous régionales communes (Cédéao et Union économique et monétaire ouest-africaine) ».

La Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (Cédéao) avait imposé de larges sanctions économiques et financières au Niger, après le 26 juillet, date de la prise de pouvoir des militaires nigériens.

Parmi ces sanctions, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les Etats membres de la Cédéao et le Niger. Dans les banques centrales de la Cédéao, les avoirs du Niger ont été gelés. L’organisation ouest-africaine a également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Niger.

Dans un contexte connexe, au moins 20 000 personnes se sont rassemblées ce samedi en milieu d’après-midi dans le stade Seyni Kountché, à Niamey pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au lendemain de son ultimatum de 48h accordé à l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, pour quitter le territoire.