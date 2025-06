L'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, a accosté au large de la côte du port QTerminals, dans la province d'Antalya.

Le directeur général du port, Ozgur Sirt, a expliqué que tous les équipages et les soldats du navire avaient été abrités, ajoutant qu'ils sont au nombre d'environ 4 500.

Et de poursuivre: "Ces équipages et ces soldats sont entrés dans la ville par le portail du port en toute sécurité et ont commencé à se promener dans la ville".