L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont repris dimanche les négociations sur le projet du Grand barrage du Nil, après plus de deux ans de suspension.

"Les négociations sur le Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD) ont repris ce dimanche matin au Caire", a déclaré le ministère égyptien des Ressources en eau et de l'Irrigation dans un communiqué.

Cette reprise des échanges concrétise la résolution prise, le mois dernier, entre le président égyptien Abdel Fatta h al-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lors d'un sommet des pays voisins du Soudan au Caire.

Le ministre égyptien des ressources en eau et de l'irrigation, Hani Sewilam, a souligné l'importance de parvenir à un "accord équilibré et juridiquement contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du GERD, qui réponde aux intérêts et aux préoccupations des trois pays".

Selon le ministre, l'Égypte pense qu'"il existe de multiples solutions techniques et juridiques qui répondent aux besoins et aux intérêts des trois pays et qui permettraient de parvenir à l'accord équilibré requis".

Le nouveau cycle de négociations a eu lieu alors que l'Éthiopie procède au quatrième remplissage du réservoir du barrage, à la suite de l'échec des pourparlers avec l'Égypte, parrainés par l'Union africaine, en avril 2021, en vue de parvenir à un accord sur le projet de barrage.

L'Égypte et l'Éthiopie sont en conflit depuis des années au sujet du Grand barrage sur le Nil Bleu, un affluent du Nil.

L'Égypte considère ce barrage comme une menace existentielle pour sa part d'eau du Nil et souhaite qu'Addis-Abeba parvienne à un accord contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage.

L'Éthiopie considère le barrage comme crucial pour son processus de développement et nie toute atteinte à la part d'eau de l'Égypte et du Soudan, deux pays en aval.