Emmerson Mnangagwa est profondément enraciné dans la politique zimbabwéenne.

Cet homme politique de 80 ans a été présent à chaque moment politique décisif de l'histoire du Zimbabwe, depuis l'époque de la pré-indépendance. Il est né le 15 septembre 1942 dans la ville minière de Zvishavane, au centre-sud du Zimbabwe.

Ses parents, Mafidhi et Mhurai Mnangagwa, étaient des fermiers, mais ils ont parfois manifesté leur penchant pour la politique pendant la période coloniale britannique.

Le père de Mnangagwa a été nommé chef de son village par les dirigeants coloniaux dans les années 1940. Le président a neuf frères et sœurs de sang et huit autres demi-frères et demi-sœurs, son père ayant épousé une seconde femme.

Comment Mnangagwa a rencontré Mugabe

Mnangagwa est membre de la tribu Karanga, le plus grand sous-groupe de l'ethnie majoritaire Shona du Zimbabwe.

Son père a ensuite été invité à s'installer à Mumbwa, dans le centre de la Zambie, à la suite d'un différend avec les dirigeants britanniques. C'est là que Mnangagwa a rencontré le futur président zimbabwéen Robert Mugabe.

À l'époque, Mugabe travaillait dans une école normale à Lusaka, la capitale de la Zambie, et logeait dans la famille de Mnangagwa.

Le radical Mugabe a incité Mnangagwa à rejoindre le mouvement anti-britannique au début des années 1960.

Plusieurs militants anticolonialistes zimbabwéens, dont Mugabe et Mnangagwa, ont uni leurs forces en 1962 pour former l'Union du peuple africain du Zimbabwe (ZAPU).

Peu après la création de la ZAPU, Mnangagwa fait partie des jeunes dirigeants du parti envoyés en Chine et en Égypte pour y suivre une formation militaire.

En 1964, il est rentré au Zimbabwe. Certains membres fondateurs de la ZAPU, dont Mugabe, avaient quitté l'organisation pour former la Zimbabwe African National Union (ZANU). Mnangagwa rejoint Mugabe au sein de la ZANU.

Le gang des crocodiles

En 1965, Mnangagwa a dirigé un groupe de combattants appelé le Crocodile Gang pour protester contre la discrimination raciale. C'est au cours de cette période qu'il a reçu le surnom de "crocodile" ou ngwena dans le dialecte local.

Mnangagwa a été accusé d'avoir fait exploser un train à Masvingo lors de la campagne pour l'autonomie du Zimbabwe.

Il a donc été condamné à mort à la fin de 1965, mais ses avocats ont fait valoir avec succès qu'il avait moins de 21 ans et qu'il ne pouvait donc pas être pendu en vertu de la loi en vigueur à l'époque.

Il a donc été condamné à dix ans de prison. Il rencontrera à nouveau Mugabe en détention.

Après avoir purgé sa peine, Mnangagwa est libéré en 1975 et expulsé vers la Zambie voisine, où il étudie le droit.

Pendant son séjour en Zambie, il reste en contact régulier avec Mugabe. En 1977, Mugabe nomme Mnangagwa son assistant spécial.

Mnangagwa devient également le chef des unités civiles et militaires de l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (ZANU-PF), un parti politique indépendantiste.

Premier ministre de la sécurité nationale

Le 18 avril 1980, le Zimbabwe a obtenu son indépendance des Britanniques et Mugabe a été nommé premier ministre du pays.

Son alter ego politique, Mnangagwa, est nommé premier ministre de la sécurité nationale. Le 18 avril 1987, Mugabe modifie la constitution du pays et devient le premier président du Zimbabwe.

Entre 1988 et 2000, Mnangagwa est ministre de la justice, des affaires juridiques et parlementaires, et occupe brièvement le poste de ministre des finances après la mort du titulaire, Ariston Chambati.

En 2000, Mnangagwa a perdu les élections législatives. Mugabe ne voulait pas que son ami de longue date reste à l'écart de la vie politique. Il nomme donc Mnangagwa au parlement.

Les élections de 2008

Les élections zimbabwéennes du 29 mars 2008 ont été délicates pour Mugabe. Son principal adversaire, Morgan Tsvangirai, avait remporté le premier tour, déclenchant un second tour.

Les observateurs électoraux zimbabwéens ont déclaré que c'était Mnangagwa qui avait orchestré la victoire de Mugabe au second tour, afin de consolider le maintien au pouvoir du président.

Des centaines de partisans de l'opposition ont été blessés ou tués, dans ce qui a été perçu comme des tentatives brutales de faire taire les dissidents dans le pays.

Tsvangirai s'est retiré du second tour et Mugabe a été réélu. Entre 2009 et 2013, Mnangagwa a été ministre de la défense. Lors de l'élection présidentielle du 31 juillet 2013, Mugabe s'est à nouveau présenté. Comme en 2008, il a affronté Tsvangirai.

Mugabe remporte un septième mandat contesté avec 2,1 millions de voix (61,9 %) contre près de 1,2 million de voix (34,4 %) pour Tsvangirai.

Après sa réélection controversée, Mugabe a nommé Mnangagwa vice-président du Zimbabwe.

Chute

Mnangagwa a occupé cette fonction jusqu'au début du mois de novembre 2017, date à laquelle Mugabe l'a limogé pour "déloyauté".

Le président a également accusé Mnangagwa d'avoir tenté de le renverser par tous les moyens possibles, y compris par la sorcellerie, allégations que Mnangagwa a démenties

"Il (Mnangagwa) est allé voir les prophètes de l'église apostolique pour savoir quand Mugabe allait mourir. Mais on lui a dit qu'il mourrait en premier", a déclaré M. Mugabe à ses partisans à Harare, la capitale, le 8 novembre 2017.

"Il pensait qu'en étant proche de moi, je le porterais sur mon dos jusqu'à la présidence. Mais je ne suis pas mort, je n'ai pas démissionné", a ajouté M. Mugabe. "Nous espérons que nous pourrons nous occuper des autres qui étaient des conspirateurs à ses côtés".

Par la suite, des spéculations ont émergé selon lesquelles Mugabe s'apprêtait à céder le pouvoir à son épouse, Grace Mugabe.

Le 6 novembre, M. Mnangagwa s'est enfui en Afrique du Sud, affirmant que sa vie était en danger.

"Mon départ soudain a été provoqué par des menaces incessantes sur ma personne, ma vie et ma famille par ceux qui ont déjà tenté de m'éliminer sous diverses formes, y compris l'empoisonnement", a déclaré M. Mnangagwa à l'époque.

La chute de Mugabe

Quelques semaines plus tard, Mugabe a été chassé du pouvoir et Mnangagwa est revenu pour lui succéder.

Le Zimbabwe a tenu ses premières élections post-Mugabe le 30 juillet 2018, lorsque Mnangagwa a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle face au candidat de l'opposition Nelson Chamisa.

Il a obtenu 2,46 millions de voix (51,44 %) pour remporter le premier tour contre 2,15 millions de voix (45,07 %) pour Chamisa.

Les élections du 23 août 2023 ont été l'occasion d'une nouvelle confrontation entre les deux hommes. Une fois encore, Mnangagwa a remporté la victoire, bien que de manière controversée.

Samedi soir, la Commission électorale du Zimbabwe a annoncé que M. Mnangagwa, 80 ans, de l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (ZANU-PF), avait obtenu 2,35 millions de voix (52,6 %) et s'était assuré une victoire au premier tour.

Son plus féroce adversaire, Nelson Chamisa, 45 ans, du parti Citizens Coalition for Change (CCC), est arrivé en deuxième position avec 1,97 million de voix (44 %).

"Un avenir plus radieux" pour le Zimbabwe

Mnangagwa a promis "un avenir meilleur pour le Zimbabwe" après sa réélection. L'opposition affirme toutefois que l'élection a été entachée d'irrégularités généralisées.

Mnangagwa a également déclaré dans un discours prononcé dimanche qu'il donnerait la priorité à la sécurité alimentaire, à l'intégration nationale et à la promotion de la paix au cours des cinq prochaines années de son mandat.

Pour l'instant, Mnangagwa a pris le dessus sur Chamisa, qui l'accuse d'avoir renoncé à de nombreuses promesses électorales, de restreindre les droits de l'homme et de réprimer les militants antigouvernementaux.

Le président élu a six enfants avec sa défunte épouse, Jayne Matarise.