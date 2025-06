La Turquie et l'Azerbaïdjan ont salué lundi la "coopération fructueuse" entre leurs autorités militaires lors d'une rencontre entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le chef d'état-major général turc, le général Metin Gurak.

Selon un communiqué de la présidence azerbaïdjanaise, Aliyev et Gurak ont tenu une réunion dans la capitale du pays, Bakou, au cours de laquelle ils ont salué le "développement réussi des relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie dans tous les domaines, y compris le domaine militaire".

La déclaration indique que les deux parties ont souligné l'importance de la visite de Gurak en Azerbaïdjan, ajoutant que sa visite contribuera à l'expansion de la coopération bilatérale.

"Les deux parties ont noté l'importance de la victoire de l'Azerbaïdjan dans la guerre patriotique et ont souligné le grand professionnalisme et l'héroïsme de l'armée azerbaïdjanaise dans la réalisation de cette victoire'' explique la déclaration.

Au début du mois, le général Metin Guraka été nommé chef de l'état-major général des forces armées turques.