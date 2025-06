Par Abdulwasiu Hassan

Le 27 juillet, le gouvernement ghanéen a décidé d'interdire l'exportation de minéraux non transformés comme le lithium, suivant ainsi la tendance de plusieurs autres nations africaines à prendre des mesures similaires dans le cadre d'une stratégie commune visant à maximiser le rendement de leurs ressources naturelles.

La nouvelle politique du Ghana, qui devrait être promulguée d'ici la fin de l'année 2023, vise à "conserver une part importante de la chaîne de valeur" avant qu'un produit ne soit exporté, selon le ministre ghanéen de la terre et des ressources naturelles, Samuel A. Jinapor.

Un mois avant le Ghana, le gouvernement namibien a pris une décision politique basée sur le même principe, mais avec une certaine marge de manœuvre.

"De plus petites quantités de ces minerais peuvent être autorisées à l'exportation à la discrétion du ministre des mines et de l'énergie, et sous réserve de l'approbation du gouvernement", a déclaré Emma Theofelus, vice-ministre namibienne des technologies de l'information et de la communication.

En décembre 2022, le Zimbabwe a pris une mesure similaire concernant l'exportation de lithium non traité. Une circulaire publiée par le ministère des mines et du développement minier de ce pays d'Afrique australe indiquait que cette mesure visait à concrétiser la "vision du président Emmerson Mnangagwa de voir le pays devenir une économie à revenu intermédiaire supérieur".

Un virage vert mondial

Ce n'est pas une coïncidence si les pays africains riches en minerais tels que le lithium, un composant clé des batteries, réorientent leurs stratégies d'exportation alors que les gouvernements des pays développés font pression en faveur d'une transition vers les technologies vertes, incitant les principaux constructeurs automobiles à se concentrer sur les véhicules électriques.

Le Royaume-Uni, par exemple, a décidé il y a plusieurs années d'interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel d'ici à 2030. L'Union européenne interdira la vente de nouvelles voitures émettant du CO2 d'ici à 2035.

Certaines entreprises ont déjà fixé les dates auxquelles elles cesseront de produire des moteurs à combustion interne, se concentrant uniquement sur les véhicules électriques alimentés par des batteries à haut rendement énergétique. Outre le lithium, ces batteries ont besoin de cobalt, un métal dont l'Afrique est riche.

La concurrence de la Chine

La Chine domine le marché du lithium transformé, et d'autres pays développés cherchent des sources de lithium pour la concurrencer dans la course aux nouvelles énergies.

Le Zimbabwe possède 1,2 % des réserves prouvées de lithium dans le monde, selon la revue statistique 2021 de BP, tandis que les États-Unis et la Chine en possèdent respectivement 4,0 % et 7,9 %.

Des gisements de lithium continuent d'être découverts dans d'autres pays africains. En 2022, le Nigeria a annoncé la découverte de lithium à haute teneur dans plusieurs États du pays.

"Le lithium nigérian est aujourd'hui très prisé. Ce minéral de haute qualité a été découvert dans plusieurs régions du pays au cours du projet national d'exploration minérale intégrée", explique Abdulrazak Garba, directeur général de l'Agence nigériane d'études géologiques (Nigerian Geological Survey Agency).

"La norme mondiale pour les hautes teneurs dans l'exploration et l'exploitation minière commence à 0,4 % d'oxyde de lithium. Lorsque nous avons commencé l'exploration et l'exploitation, nous avons vu des teneurs en oxyde de lithium allant jusqu'à 13 %".

Retombées politiques

Alors que les pays africains riches en lithium tentent de tirer le meilleur parti de l'intérêt occidental pour l'utilisation des ressources du continent afin de rattraper la Chine en matière d'approvisionnement en lithium, l'interdiction d'exporter du lithium brut peut-elle les aider ?

Les analystes ont des avis divergents à ce sujet. Si certains pensent qu'elle peut stimuler la croissance des usines de traitement sur le continent, d'autres craignent que cette stratégie n'entraîne une réduction du volume des échanges de lithium.

"Les investisseurs étrangers seront contraints d'installer des usines de transformation en Afrique. Cela créera automatiquement des opportunités d'emploi pour les Africains", explique à TRT Afrika Abdullahi Lawal, géologue principal basé au Nigeria.

L'inconvénient est que cet avantage sera limité aux pays africains qui ne souffrent pas d'une grande insécurité.

"Dans les pays africains où l'insécurité est élevée, les investisseurs étrangers ne voudront peut-être pas établir d'usines de transformation", souligne M. Abdullahi.

Selon certains économistes, cela pourrait même étouffer le commerce avec les partenaires africains, car un pays qui a interdit l'exportation de ces minerais n'autoriserait pas leur envoi vers un autre pays africain doté d'usines de production de batteries nécessitant du lithium.

"Les pays africains qui interdisent l'exportation de minéraux verts bruts comme le lithium et le cobalt n'augurent rien de bon pour le commerce intra-africain", explique Idakolo Gabriel Gbolade de SD&D Capital Management Ltd à TRT Afrika.

Certains analystes sont toutefois optimistes et pensent que cette politique sera couronnée de succès à long terme, à condition que les responsables ne s'écartent pas de l'objectif général.

"Cela peut prendre un certain temps, mais l'économie s'améliorera tant que les dirigeants feront ce qu'il faut pour leur peuple", déclare M. Abdullahi.

Il estime que le contrôle du commerce des minerais verts permettrait à l'Afrique de jouer un rôle moteur dans la satisfaction des besoins énergétiques du monde occidental.

"La plupart des matières premières utilisées pour le développement des technologies vertes proviennent d'Afrique. En décidant de dicter le rythme des importations et des exportations de ces matières, le continent deviendrait une force irrésistible".

Regarder vers l'intérieur

Au lieu de se contenter de réagir aux demandes de matières premières des constructeurs automobiles étrangers, certains experts estiment que les pays africains devraient se tourner vers l'intérieur afin de tracer une meilleure voie pour le développement des énergies renouvelables.

"Je pense que les pays africains devraient pouvoir se tourner vers l'intérieur pour développer leur potentiel", déclare M. Idakolo.

Il conseille aux gouvernements africains de profiter du regain d'intérêt de l'Occident pour les matières premières du continent pour améliorer leur capacité d'exploitation minière.

Problèmes d'exécution

Les pays africains ne manquent pas de politiques, mais pour beaucoup d'entre eux, la mise en œuvre reste un problème.

Pour chaque politique décourageant l'exportation de minerais bruts, les experts estiment que certaines mesures supplémentaires doivent être prises pour que les Africains puissent tirer un meilleur parti de leurs ressources.

Ils pourraient commencer par obliger les investisseurs étrangers à installer leurs usines de transformation et de fabrication en Afrique. Ils pourraient également signer des protocoles d'accord liant les exportations au service de la dette avec les pays intéressés par ces ressources.

"Par exemple, le Nigeria doit beaucoup d'argent à la Chine, qui s'intéresse à notre lithium. Le Nigeria peut signer un protocole d'accord avec la Chine qui détaillera le remboursement de cette dette sous la forme d'une quantité de lithium exportée", explique M. Abdullahi.