Par Jean-Rovys Dabany

Une douzaine d’officiers (de la Garde Républicaine, de la gendarmerie et de l’armée de l’air) est apparu à l’écran tôt ce mercredi pour annoncer la "prise de pouvoir" par l'armée au Gabon.

Le communiqué a été lu à "Gabon 24", une chaîne de télévision installée au sein du palais présidentiel. Il annonce la création d'un "Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), présidé le colonel Ulrich MANFOUMBI MANFOUMB, selon le communiqué.

D’après le CTRI, le gouvernement ainsi que toutes les autres "institutions ont dissoutes, et les frontières fermées."

Le communiqué précise également que le scrutin du 26 août dernier est "annulé". Le CTRI juge les électeurs '' non transparentes, non crédibles et non inclusives ''.

Dans la nuit, des tirs ont été entendus dans certains quartiers de Libreville. Mais personne ne sait s’il s’agissait des tirs de sommation ou pas. Les populations sont sorties dans les rues depuis 3h pour "acclamer le CTRI".

Ce matin, les rues de la capitale Libreville, ont été "envahies" par les populations qui semblent exprimer leur soutien aux militaires qui circulaient dans leurs véhicules blindés.

Les commerces sont restés fermés et à cette heure-ci, personne ne sait si les administrations seront ouvertes ou non.

D'autre part le CTRI a appelé la population à "la sérénité et à la retenue". Tôt ce matin, internet a été restauré dans l'ensemble du pays.