Par Yahya Habil

Parmi beaucoup d'autres choses, la France a toujours été connue pour son football dans les temps modernes.

Son équipe nationale de football a connu beaucoup de succès, remportant deux Coupes du monde, concourant constamment pour des trophées et comptant certains des plus grands joueurs du monde.

Cependant, le phénomène pour lequel l'équipe nationale française est la plus connue est que de nombreux joueurs qui jouent pour le pays ne sont en fait pas d'origine française.

De nombreux joueurs qui ont joué pour l'équipe nationale française, quelle que soit l'époque, sont d'origine africaine, reflétant ainsi l'histoire et l'héritage coloniaux de la France.

Par exemple, selon Sportskeeda, 87 % des joueurs de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du monde en 2018 étaient d'origine immigrée.

Ce phénomène et ce "problème" s'étendent au-delà de l'équipe nationale et s'infiltrent à tous les niveaux du football français, y compris dans les différents championnats de football locaux, où de nombreux joueurs sont d'origine africaine.

Naturellement, cela a alimenté de nombreuses controverses et débats, de nombreuses personnes en France n'étant pas favorables à la composition ethnique du football français.

Ce dilemme du football français reflète la réalité sociale de la France, entre multiculturalisme et discrimination. Dans le cas de l'équipe de France, cette réalité se manifeste lorsque les résultats des matchs ne lui sont pas favorables, le racisme à l'égard des joueurs d'origine africaine refaisant surface.

Pour mettre les choses en perspective, Karim Benzema, l'une des principales stars de l'équipe nationale française, qui est d'origine africaine, a déclaré un jour : "Si je marque, je suis français : "Si je marque, je suis français, si je ne marque pas, je suis arabe". Le fait que le racisme et la discrimination à l'égard des joueurs d'origine africaine existent en France signifie qu'ils sont nombreux.

Selon Quartz, le nombre de joueurs africains en Ligue 1 (la première division du football français) est de 107, ce qui fait de ce championnat le plus important d'Europe en termes de recrutement de joueurs africains. Toutefois, ces 107 joueurs n'ont pas été naturalisés et ne possèdent pas la nationalité française.

Cela signifie que le nombre de joueurs d'origine africaine en Ligue 1 ne fait qu'augmenter si l'on tient compte des joueurs français d'origine africaine qui ont la nationalité française. Il n'est donc pas surprenant que l'équipe nationale française de football repose sur des joueurs d'origine africaine.

Ce dilemme du football français reflète la réalité sociale de la France, entre multiculturalisme et discrimination. Dans le cas de l'équipe de France, cette réalité se manifeste lorsque les résultats des matchs ne lui sont pas favorables, le racisme à l'égard des joueurs d'origine africaine refaisant surface.

Pour mettre les choses en perspective, Karim Benzema, l'une des principales stars de l'équipe nationale française, qui est d'origine africaine, a déclaré un jour : "Si je marque, je suis français : "Si je marque, je suis français, si je ne marque pas, je suis arabe". Le fait que le racisme et la discrimination à l'égard des joueurs d'origine africaine existent en France signifie qu'ils sont nombreux.

Selon Quartz, le nombre de joueurs africains en Ligue 1 (la première division du football français) est de 107, ce qui fait de ce championnat le plus important d'Europe en termes de recrutement de joueurs africains.

Toutefois, ces 107 joueurs n'ont pas été naturalisés et ne possèdent pas la nationalité française. Cela signifie que le nombre de joueurs d'origine africaine en Ligue 1 ne fait qu'augmenter si l'on tient compte des joueurs français d'origine africaine qui ont la nationalité française. Il n'est donc pas surprenant que l'équipe nationale française de football repose sur des joueurs d'origine africaine.

D'ailleurs, le surnom de l'équipe nationale française, "Black, Blanc, Beur", témoigne de cette forte présence africaine dans le football français. Ce surnom est un clin d'œil aux trois différents types de races qui composent l'équipe nationale française, le mot "Beur" faisant référence aux joueurs d'origine maghrébine.

Cependant, aussi mélangé que soit le football en France, il est également entaché de racisme, bien que le racisme provienne moins du système du football français lui-même que des acteurs ou parties prenantes qui l'entourent et l'affectent tels que les médias, les politiciens, les supporters, et même les joueurs et les entraîneurs. Néanmoins, le racisme existe toujours au sein même de l'institution.

En 2011, Laurent Blanc, alors sélectionneur de l'équipe nationale française de football, a suggéré, lors d'une réunion du conseil d'administration de la Fédération française de football, la mise en place d'un quota concernant le pourcentage de joueurs d'origine africaine dans le système de formation de l'équipe nationale française.

Il a notamment suggéré un plafond de 30 %, affirmant que la France avait besoin de plus de joueurs correspondant à sa culture. En outre, il a affirmé que l'équipe nationale espagnole ne connaissait pas de problèmes en raison de l'absence de "Noirs".

Des commentaires et des notions racistes similaires se retrouvent dans les médias et la politique française.

La déclaration qui résonne le plus avec les remarques précédentes de Blanc est l'une des nombreuses remarques faites par Jean-Marie Le Pen, un homme politique d'extrême droite qui est l'ancien chef du parti du Front national.

Tout comme Blanc, Le Pen a joué sur les thèmes de l'appartenance et de la "francité".

Les remarques ci-dessus de M. Blanc et de M. Le Pen remontent à plus de dix ans. Elles montrent que le racisme dans le football français a toujours été un problème. Ce problème est toujours d'actualité.

L'entraîneur de football français Christophe Galtier a récemment été cité à comparaître pour des propos qu'il aurait tenus au cours de la saison 2020-2021, alors qu'il dirigeait l'équipe de Ligue 1 de l'OGC Nice.

Il aurait déclaré que l'équipe était "pleine de racailles" et qu'"il n'y a que des Noirs et que la moitié de l'équipe est à la mosquée le vendredi après-midi".Un autre exemple de la persistance de la question du racisme dans le football français est la récente remarque de l'actuelle star du football français, Kylian Mbappé.

Mbappé, qui est à la fois d'origine camerounaise et algérienne, a déclaré qu'il envisageait de quitter l'équipe nationale française en 2021 parce qu'il avait constaté un manque de soutien après avoir été victime d'une attaque de la part de la police.

Mbappé, qui est à la fois d'origine camerounaise et algérienne, a déclaré qu'il envisageait de quitter l'équipe nationale française en 2021 parce qu'il avait constaté un manque de soutien après avoir été victime d'insultes racistes pour avoir manqué un penalty décisif lors de la défaite de l'équipe à l'Euro.

Cet incident correspond bien à la citation de Karim Benzema ci-dessus.

Quoi qu'il en soit, le fait que Galtier ait été cité à comparaître pour ses propos présumés est un signe de progrès sur la question du racisme dans le football français, ce qui n'a pas été le cas de Blanc, qui avait tenu des propos similaires par le passé.

Cependant, cela ne signifie pas que des solutions constructives au problème ont été trouvées.

Le problème doit être pris à la racine. Pourquoi seuls les joueurs d'origine africaine sont-ils la cible de ces incidents racistes ? Si c'est parce qu'ils sont des immigrés qui ne sont pas vraiment français, pourquoi Raymond Kopa, Michel Platini, Youri Djorkaeff et Robert Pires n'ont-ils jamais été victimes d'insultes racistes ?

Est-ce parce qu'ils sont des immigrés de pays européens blancs ? Est-ce parce qu'ils ne sont pas noirs ou bruns ? En quoi Platini, un immigré, est-il plus français que Zidane, un autre immigré ?

Le vrai problème du football français, qui peut s'appliquer à la France en tant que pays, est une volonté évidente des autorités de jouer le rôle de "l'assimilateur".

Or, le multiculturalisme a un prix, celui de l'acceptation réelle, que la France doit payer en raison de son passé colonial.

L'auteur, Yahya Habil, est un journaliste libyen indépendant spécialisé dans les affaires africaines.