Le Rwanda et le Cameroun ont annoncé mercredi des changements majeurs dans leurs forces de sécurité, touchant des militaires de haut rang.

Au Rwanda, le président Paul Kagame a mis à la retraite des centaines de soldats, suite à la promotion d'un certain nombre de jeunes soldats dans l'appareil de sécurité du pays et à la nomination de nouveaux généraux à la tête des divisions de l'armée stationnées dans différentes parties du pays.

Un rapport de la Force de défense du Rwanda (RDF) souligne que M. Kagame a "approuvé la mise à la retraite d'une douzaine de généraux, de 83 officiers supérieurs et de six officiers subalternes".

M. Kagame a également autorisé la mise à la retraite de 86 sous-officiers supérieurs, selon le communiqué.

Au moins 678 soldats ont été mis à la retraite après la fin de leur contrat, tandis que 160 autres ont été réformés pour raisons médicales.

Des membres de la vieille garde

Le communiqué indique que de nombreux membres de la vieille garde ayant participé à la guerre de libération du Rwanda en 1994, tels que le général James Kabarebe, le général Fred Ibingira et le lieutenant-général Charles Kayonga, figurent parmi les retraités.

Kabarebe et Kayonga ont tous deux occupé le poste de chef d'état-major de l'armée rwandaise à des périodes différentes.

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. Kagame a également promu un certain nombre de jeunes officiers au grade de colonel et nommé de nouveaux généraux à la tête de divisions militaires.

Parmi les autres retraités figurent le lieutenant-général Frank Mushyo Kamanzi, ambassadeur du Rwanda en Russie, et le général de division Albert Murasira, ancien ministre de la défense.

En juin, M. Kagame a nommé Juvenal Marizamunda ministre de la Défense, en remplacement d'Albert Murasira, qui occupait ce poste depuis 2018.

Parallèlement, au Cameroun, le président Paul Biya, l'un des plus anciens dirigeants africains, a également procédé à de nouvelles nominations au sein de l'unité administrative centrale du ministère de la défense, selon un décret rendu public sur les médias sociaux.