Cette décision entre en vigueur dès le lundi 4 septembre, date de la rentrée scolaire en France, a annoncé ce jeudi matin le ministre français de l'Éducation et de la Jeunesse, Gabriel Attal, au micro de France Inter.

"Vous me dites qu'est-ce qui va se passer… très concrètement, elles seraient accueillies, ils seront accueillis, il y aura un échange avec eux pour leur expliquer le sens de la règle", a déclaré Gabriel Attal en répondant à la presse.

Pour rappel, Gabriel Attal a annoncé le 27 août dernier l'interdiction du port de l’abaya dans les écoles, considérant que le port de cet habit par les élèves de confession musulmane était "un geste religieux, visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l’école".

Depuis, les réactions se multiplient et la décision du gouvernement français est plébiscitée au sein des partis de droite et de l’extrême-droite, tandis qu’elle suscite de vives inquiétudes du côté de la gauche et des associations de lutte contre l'islamophobie.