L'attaquant belge Romelu Lukaku quitte Chelsea pour rejoindre l'équipe italienne de la Roma sous la forme d'un prêt d'une saison jusqu'au 30 juin 2024.

"Bienvenue à Romelu Lukaku. Le club est ravi de confirmer la signature de l'attaquant belge de renommée mondiale", a déclaré l'équipe italienne dans un communiqué jeudi.

Lukaku a marqué 280 buts en 589 matches. Il a remporté le championnat de Belgique avec Anderlecht, la Coupe d'Angleterre et la Coupe du monde des clubs avec Chelsea, ainsi que le Scudetto, la Coupe d'Italie et Super Coupe d'Italie avec l'Inter Milan.

"L'accueil que j'ai reçu de ce club et de ses supporters m'a enthousiasmé et m'a donné encore plus de motivation pour donner le meilleur de moi-même à cette nouvelle équipe. En tant qu'adversaire, j'ai ressenti l'atmosphère du Stadio Olimpico et la chaleur des Romanisti", a déclaré Lukaku.

Tiago Pinto, directeur général de la Roma, a déclaré qu'avec l'arrivée de Lakaku, "nous gagnons en expérience, en professionnalisme et en volonté de gagner".

Le joueur de 30 ans portera le numéro 90 avec les Giallorossi.