Par Coletta Wanjohi

La solvabilité des pays africains, déterminée principalement par trois agences mondiales - Standard and Poor's (S&P), Moody's et Fitch - devient de plus en plus un sujet brûlant sur un continent qui se sent souvent lésé par ces notations de risque.

Le président du Kenya, William Ruto, s'est fait l'écho de l'angoisse de l'Afrique lorsqu'il a récemment parlé de "notations de bureau arbitraires sans faits empiriques testés".

"Les agences de notation ne devraient pas être utilisées comme de nouveaux agents pour extorquer les économies émergentes avec des notations de risque procurées qui faussent les taux d'intérêt, rendant le service de la dette insupportable", a-t-il déclaré.

Depuis 1994, l'Afrique du Sud est devenue le premier pays du continent à être noté pour sa solvabilité ; au moins 32 pays ont reçu des évaluations de l'une ou l'autre de ces agences de crédit mondiales.

Avec le temps, un consensus s'est dégagé parmi les pays africains sur le fait que les trois agences ont été "injustes" dans leurs notations.

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) estime qu'une évaluation trompeuse oblige les pays africains à rembourser plus d'intérêts sur leur dette qu'ils n'auraient dû le faire si les notations avaient reflété la réalité de leurs économies respectives.

"Les pays africains paient huit fois plus d'intérêts sur leurs prêts que leurs homologues européens, et quatre fois plus que les États-Unis, en raison de l'évaluation erronée des agences de crédit mondiales", déclare Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED.

Récit unique

Une notation de crédit est décrite comme une évaluation indépendante de la solvabilité d'un pays, donnant aux investisseurs un aperçu du niveau de risque associé à l'investissement dans la dette d'une nation particulière, plus tout risque politique.

Toutefois, les critiques concernant l'influence des agences de notation sur les politiques monétaires traditionnelles et l'orientation des pays vers des structures économiques dépendantes et excentriques ne sont pas toujours fondées sur la question de savoir si ces agences mettent pleinement en œuvre l'évaluation indépendante.

"On ne saurait trop insister sur l'importance de notations de crédit qui reflètent plus précisément les fondamentaux économiques de l'Afrique, car elles affectent directement le coût de l'emprunt et ont des conséquences significatives sur les résultats financiers et le développement", indique un rapport récent du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Un rapport de 2023 du Programme des Nations Unies pour le développement montre que "les pays africains pourraient économiser jusqu'à 74,5 milliards de dollars si les notations de crédit étaient basées sur des évaluations moins subjectives".

"Méfiez-vous des récits uniques", prévient Ken Gichinga, économiste en chef chez Mentoria Economics, une société kenyane de conseil en analyse commerciale qui élabore des stratégies commerciales pour des entreprises dans toute l'Afrique.

"Si les agences utilisent le spectre international uniquement pour prendre des décisions, cela peut s'avérer dangereux. Certaines agences évaluent les pays en fonction de l'importance accordée à la gouvernance, d'autres en fonction des performances macroéconomiques. L'investisseur ne dispose donc pas d'un spectre unifié", explique M. Gichinga.

En 2023, S&P, Moody's et Fitch ont abaissé la note du Ghana, du Nigeria, du Kenya, de l'Égypte et du Maroc. Le Nigeria et le Kenya ont rejeté ces notations, arguant que l'évaluation de leur solvabilité ne prenait pas en compte les facteurs nationaux en termes de performance économique.

"Je ne pense pas que ces agences de notation soient vraiment un problème majeur", affirme Erick Mokaya, fondateur de Mwango Capital, une plateforme numérique économique. Selon lui, ces agences de crédit réfléchissent généralement aux changements tangibles qui doivent être apportés à l'économie.

"On peut ne pas être d'accord avec elles de temps en temps, mais le plus souvent, la plupart des agences de notation sont payées par les pays pour faire l'évaluation. On peut donc être en désaccord avec elles, mais pas dans une si large mesure."

Une agence africaine

Un rapport conjoint du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique accuse Moody's, Fitch et S&P d'avoir commis des "erreurs significatives dans leurs notations". Pourtant, elles continuent d'influencer les décisions de financement mondiales et les flux de capitaux.

En 2019, l'Union africaine a commencé à créer une agence africaine de notation de crédit. Toutefois, la création d'une agence de notation continentale en tant qu'alternative réalisable reste sur le papier.

Selon Mokaya, le fait que les trois agences de crédit internationales n'aient pas été remplacées par une concurrence internationale signifie qu'il sera "difficile" d'en créer une facilement.

"Quelle sera la neutralité d'une agence de crédit continentale africaine ? Accordera-t-elle de bonnes notes à un pays africain même si les données suggèrent qu'il doit s'améliorer sur le plan économique ?

D'autres experts estiment que pour qu'une agence continentale réussisse, le premier principe serait de définir des paramètres d'évaluation pertinents pour l'Afrique.

"Nous voyons apparaître quelques agences de notation appartenant à des Africains, mais elles devront se muscler en matière d'analyse de marché et de prévision", explique l'économiste Gichinga.

"Pour être crédibles, elles ne doivent pas se contenter de donner des notes. Ils doivent montrer qu'ils ont une compréhension approfondie de l'analyse économique mondiale en utilisant les données auxquelles ils ont accès".

Alors que le continent attend la création d'une éventuelle agence de notation continentale, les experts suggèrent qu'une solution provisoire consisterait à rassembler et à diffuser autant de données que possible parmi les agences de notation internationales actuelles afin d'obtenir une évaluation plus équitable.

Cela réduira probablement les distorsions d'évaluation qui font apparaître l'Afrique comme un risque élevé aux yeux des investisseurs et des institutions de crédit.