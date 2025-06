Par Peter Asare-Nuamah

Les coups d'État ne sont pas tout à fait nouveaux en Afrique. De 1952 à 2022, l'Afrique en a connu 214 au total, dont entre 106 et 108 ont été des coups d'État réussis ou échoués, respectivement.

Toutefois, depuis 1990, de nombreux pays africains ont progressivement pris conscience de la nécessité d'adopter les principes de la démocratie pour faire progresser le développement du continent. En conséquence, l'Afrique a été témoin d'une réduction apparente des coups d'État, avec une poche de pays connaissant la stabilité politique et la consolidation démocratique.

Toutefois, le continent connaît depuis peu une résurgence des coups d'État. Depuis 2020, sept pays ont connu des coups d'État en Afrique : le Burkina Faso, le Soudan, le Tchad, la Guinée, le Mali, le Niger et maintenant le Gabon.

Presque tous les coups d'État ont eu lieu dans d'anciennes colonies françaises. Dans les cas les plus récents, le 26 juillet 2023, des officiers de la Garde présidentielle dirigés par le général Abdourahamane Tiani ont renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. Le 30 août 2023, un groupe de soldats a chassé du pouvoir le président gabonais Ali Bongo.

Le cas du Gabon fait suite à la déclaration du président Bongo, qui, avec son père, a gouverné le Gabon pendant 53 ans, comme vainqueur de la présidentielle du 26 aôut. Les militaires ont annulé les résultats des élections et ont assigné le président à résidence.

Caractéristiques de la démocratie

Il est nécessaire de réexaminer les causes de la vague de coups d'État et la manière dont les dirigeants africains et leurs concitoyens peuvent tracer la voie d'une croissance et d'un développement inclusifs tout en soutenant la consolidation démocratique sur le continent.

Il ne fait aucun doute que les concepts de gouvernance et de démocratie ont été mal appliqués dans de nombreux pays africains, sans tenir compte des contextes et des réalités du continent au fil des ans. Le continent africain est l'un des plus pauvres, sinon le plus pauvre, en termes de développement humain dans le monde. Cependant, paradoxalement, il est l'un des plus riches en termes de distribution régionale des ressources naturelles du monde. Ces deux poids deux mesures, "être riche mais pauvre", créent des problèmes pour les dirigeants et les citoyens africains.

Toutefois, compte tenu des pressions locales et étrangères en faveur du renforcement de la démocratie, certains dirigeants ont tendance à penser que la démocratie se résume à l'organisation d'élections périodiques.

Par conséquent, les élections sont considérées comme la principale caractéristique d'un État démocratique, indépendamment de la manière dont elles sont organisées, alors que d'autres aspects cruciaux de la démocratie et de la gouvernance ne reçoivent généralement que peu d'attention.

Cependant, en réalité, la démocratie et la gouvernance vont au-delà des simples élections, même si celles-ci constituent la base de la consolidation démocratique et de la gouvernance. Parmi les aspects essentiels de la démocratie et de la gouvernance figurent la participation inclusive des citoyens à la gestion, l'amélioration du bien-être de la population et le développement du capital humain.

Ces aspects, s'ils sont dissociés de la démocratie et de la gouvernance, posent de sérieux problèmes à tout pays.

Il est problématique qu'après les élections, de nombreux dirigeants africains négligent ces caractéristiques essentielles de la démocratie et de la gouvernance.

Besoins en matière de développement

Au lieu de faire davantage pour relever les défis critiques de l'Afrique tels que la corruption, le manque de transparence et de responsabilité, la pauvreté de masse et l'aggravation des inégalités, entre autres, certains dirigeants africains se concentreraient sur l'accumulation de richesses pour eux-mêmes, leur famille et leurs amis, en plus de promouvoir les aspirations de leur parti politique à gagner élection après élection.

Ce cercle vicieux prive principalement les masses de leur part méritée du "gâteau national" tout en créant une classe politique de plus en plus prospère. Il n'est pas surprenant que la politique soit considérée comme le moyen le plus sûr d'acquérir d'énormes richesses dans de nombreux pays africains.

L'augmentation de la population jeune et le chômage généralisé sur le continent créent une instabilité politique en Afrique, qu'il s'agisse de coups d'État, de conflits ou de terrorisme, s'ils ne sont pas correctement gérés.

Le temps est venu pour les dirigeants africains élus d'aller au-delà de la notion d'"élection démocratique" dans l'exercice de leurs responsabilités. On attend des dirigeants africains qu'ils servent leur peuple en défendant et en privilégiant les besoins et les intérêts du peuple par rapport à leurs aspirations et à leurs intérêts.

Les scènes de liesse dans les rues du Niger et du Gabon en soutien aux putschistes devraient être un signal d'alarme pour les dirigeants africains afin qu'ils se préoccupent du développement de leurs peuples.

Les dirigeants africains doivent faire preuve d'un engagement fort et d'une urgence à changer leur approche de la gouvernance et de la démocratie pour assurer la croissance et le développement possibles du continent, comme le prévoient les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

L'auteur, Peter Asare-Nuamah, est maître de conférences à l'École du développement durable, à l'Université de l'environnement et du développement durable, au Ghana, et chercheur principal au Centre de recherche sur le développement, à l'Université de Bonn, en Allemagne.

Avertissement : les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.