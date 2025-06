Le Général Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef de l'armée soudanaise, a ordonné, samedi, la réouverture des postes frontières avec l'Erythrée, indique un communiqué officiel.

Celui-ci précise que le général al-Burhan a pris cette décision lors de sa visite dans les États soudanais de la mer Rouge et de Kasala, dans l'est du pays.

Et d’ajouter que la décision de rouvrir les postes-frontières vise à faciliter la circulation des personnes et à permettre les activités commerciales et l'échange de marchandises entre les deux pays.

Al-Burhan a également déclaré que l'armée et le peuple soudanais poursuivraient la lutte contre le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR), jusqu'à lui infliger la défaite.

Le Soudan est ravagé, depuis avril, par des affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide, qui ont fait plus de 3 000 morts et des milliers de blessés parmi la population civile, selon les autorités sanitaires locales.

Plusieurs accords de cessez-le-feu entre les deux belligérants, négociés par des médiateurs saoudiens et américains, n'ont pas permis de mettre un terme à la violence dans le pays.

Selon les estimations des Nations unies, plus de 4,8 millions de personnes ont été déplacées par le conflit qui sévit actuellement au Soudan.