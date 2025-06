Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a ordonné le rappel de tous les ambassadeurs de son pays à l’étranger, a déclaré son conseiller spécial et porte-parole, samedi.

Ajuri Ngelale a précisé que les représentants permanents auprès des Nations unies à New York et à Genève n'étaient pas concernés par ce rappel, en raison de la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies à la fin du mois.

Il a ajouté que le président Tinubu s'était engagé à faire en sorte que, dorénavant, une efficacité et une qualité de niveau international soient au premier plan de la prestation de services internationaux et nationaux aux citoyens, aux résidents et aux visiteurs potentiels, notant que la directive s'inscrivait dans le cadre d'un examen minutieux de l'état actuel des consulats et des ambassades nigérianes dans le monde.