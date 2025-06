Cependant, l’un des coups d’État les plus compliqués est celui du Niger. Cela fait plus d'un mois qu'un groupe de soldats a renversé de manière inconstitutionnelle le gouvernement démocratiquement élu de la République du Niger.

Depuis, la junte militaire, qui se fait désormais appeler Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), consolide son pouvoir après avoir pris le dessus dans une épreuve de force avec le « monde démocratique » dirigé par la Communauté économique de l'Ouest. États africains (CEDEAO).

Le dirigeant déchu, Mohamed Bazoum, et sa famille, dont un fils qui va à l'école, sont toujours détenus, semble-t-il dans des conditions déplorables, dans un centre de détention du palais présidentiel de Niamey.

La junte CNSP a rassemblé un soutien interne crucial et celui de quelques autres pays de la région essentiellement gouvernés par des militaires, tels que le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, ainsi que celui de la Russie.

Jusqu’à présent, la junte a repoussé les efforts internationaux menés par la CEDEAO pour restaurer l’ordre constitutionnel, y compris le retour au pouvoir du président déchu – une possibilité mince.

Ce faisant, la junte a consolidé son pouvoir en formant un cabinet, en nommant des gouverneurs régionaux et en obtenant un soutien plus large de l’opinion publique interne.

Le 26 août 2023, la junte a organisé un rassemblement de solidarité au stade Seyni Kountche, un stade d'une capacité de 30,000 places situé dans le centre de Niamey. Environ 20,000 personnes brandissant les drapeaux du Niger, de l’Algérie et de la Russie, avec des acrobates peints aux couleurs nationales du pays et faisant un spectacle au centre du terrain.

Plusieurs brandissaient des pancartes affichant leur solidarité avec la junte et dénonçant la France et la CEDEAO. La France et ses alliés occidentaux parrainaient la prétendue intervention militaire planifiée de la CEDEAO.

La CEDEAO a tenu des réunions séparées le 30 juillet 2023 et le 10 août 2023, et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) a tenu ses pourparlers le 14 août 2023.

Les deux organes ont réitéré leur condamnation de ce qu'ils continuent de qualifier de « tentative de coup d'État » en République du Niger et ont décidé d'utiliser des moyens diplomatiques, des sanctions économiques et une éventuelle intervention militaire pour restaurer la démocratie constitutionnelle dans le pays.

Depuis le 30 juillet 2023, la CEDEAO, en réponse au coup d'État du Niger, a imposé des sanctions économiques et des boycotts, notamment la fermeture des frontières, le gel des comptes bancaires du pays dans les institutions des États membres et l'arrêt de l'approvisionnement en électricité en provenance Nigeria, car le Niger dépend du Nigeria pour la majeure partie de son électricité.

Ces sanctions ont exacerbé le défi humanitaire déjà grave en République du Niger, l'ONU avertissant que plus de 2 millions d'enfants risquent de mourir de faim et de ne pas pouvoir accéder à une aide vitale et à des médicaments.

La CEDEAO a également déployé plusieurs émissaires diplomatiques au Niger afin de résoudre la situation. Ces délégations, dont une dirigée par un ancien chef d'État militaire nigérian très respecté, le général (à la retraite) Abdulsalami Abubakar, et plusieurs érudits islamiques, ont suscité des réactions diverses de la part des responsables militaires.

Lors de sa dernière visite, l'envoyé diplomatique de la CEDEAO, le général (à la retraite) Abdulsalami Abubakar et son équipe ont rencontré le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani et son équipe, ainsi que le président déchu Mohamed Bazoum.

Après la réunion, la junte a indiqué qu'elle était prête à dialoguer. Cependant, le même jour, la direction du CNSP, dans une émission télévisée, a révélé un éventuel plan de transition qui pourrait durer jusqu'à trois ans.

La CEDEAO a rejeté ce plan de transition triennal et a réitéré sa détermination à rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Il a souligné qu'il préférait la diplomatie mais qu'il n'hésiterait pas à recourir à la force par nécessité.

Pendant ce temps, les relations entre la junte et l’ancienne puissance coloniale du pays, la France, ont continué à se détériorer.

Au lendemain du coup d’État et suite au rejet du coup d’État par la France, le CNSP a annoncé l’annulation de tous les accords militaires avec la France.

Cela s'ajoute à la suspension des licences de certains médias français en République du Niger, dont Radio France International (RFI) et France 24.

Le CNSP a également lancé un ultimatum de 48 heures demandant à l'ambassadeur de France à Niamey de quitter le pays. En réponse, la France a rejeté ces actions, arguant que le CNSP n'a pas la légitimité pour prendre de telles décisions.

Certains disent que l’escalade de ces relations amères entre les deux anciens alliés pourrait se traduire par la suspension des liens économiques ; une évolution qui aura un impact sur les contrats miniers critiques mis en œuvre par les entreprises françaises en République du Niger.

Quant aux États-Unis, leur réponse à l’évolution de la situation en République du Niger a été sans engagement, ce qui suggère qu’ils tentent d’équilibrer leurs intérêts stratégiques et leur désir primordial de promouvoir la démocratie occidentale à travers le monde.

Les États-Unis n'ont pas encore qualifié l'action du CNSP de coup d'État et ont envoyé plusieurs émissaires diplomatiques en République du Niger sans aucun résultat majeur, mis à part le fait que la junte s'est essentiellement abstenue de prendre des mesures particulières contre les intérêts américains.

Si l’administration Biden qualifiait de coup d’État l’action de la junte CNSP, cela pourrait constituer un obstacle à la poursuite de l’assistance sécuritaire américaine à République du Niger.

Les États-Unis disposent de 1,100 soldats en République du Niger. Washington dispose d'une base de drones près de la ville d'Agadez, qui a coûté 100 millions de dollars, et destinée au renseignement et à d'autres opérations de sécurité au Sahel depuis 2018.

Plusieurs développements façonneront l’issue de la crise au Niger, notamment la manière dont la CEDEAO gère sa menace antérieure d’une éventuelle intervention militaire, qui a été rejetée par la plupart des citoyens et certains États membres.

Un autre problème est que la France et les États-Unis pourraient éventuellement harmoniser leurs efforts et accepter de coopérer et de soutenir une position unifiée.

La manière dont la situation au Niger est perçue en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans d’autres pays comme la Turquie, aura un impact sur les actions de la Russie après la mort du patron de Wagner, Eugène Prigojine. Elle sera également cruciale en ce qui concerne l'évolution générale de la situation dans la région..

L'auteur, le Dr Kabir Adamu, est le directeur général de Beacon Consulting Ltd, un fournisseur de solutions de gestion des risques et de renseignement en matière de sécurité d'entreprise au Nigeria et au Sahel.