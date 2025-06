Le tube "Calm Down" de l'artiste nigérian Rema avec la chanteuse américaine Selena Gomez a réalisé exactement ce qu'une collaboration internationale est censée accomplir.

La chanson, sortie en février 2022 comme l'un des premiers singles du premier album de Rema, "Raves & Roses", a passé 52 semaines en tête du Billboard US Afrobeats Chart.

La chanson a été vue plus d'un milliard de fois sur les chaînes YouTube de Rema et de Selena.

"Calm Down" a établi de nombreux records nigérians, dont celui d'être la chanson africaine qui a caracolé le plus longtemps à la tête du classement et la chanson nigériane la mieux classée au Billboard Hot 100, avec un pic à la troisième place.

Le titre a reçu une plaque de platine de la RIAA pour ses exploits aux États-Unis, où il est également entré dans l'histoire en atteignant le sommet du Billboard Pop Radio.

"Calm Down" est la chanson afrobeats la plus écoutée sur Spotify et la vidéo musicale nigériane la plus regardée sur YouTube.

Le titre a été nominé pour les VMA de 2023 dans la catégorie "collaboration de l'année", ainsi que pour le prochain Headies Award de 2023, où Rema doit se produire.