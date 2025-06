Le tout premier sommet mondial sur la médecine traditionnelle, organisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Gujarat, en Inde, les 17 et 18 août, a réuni des ministres de la santé, des scientifiques et des praticiens de la médecine indigène de 88 pays pour décider d'un cadre fondé sur des données probantes en vue d'intégrer les avantages de la médecine traditionnelle dans les soins de santé universels.

Ce sommet revêtait une importance cruciale pour l'Afrique, où 80 % de la population dépendent des formes traditionnelles de médecine pour la plupart de leurs besoins en matière de soins de santé.

Dans certains pays du continent, les chiffres sont encore plus élevés.

Les données disponibles indiquent que le pourcentage de la population utilisant la médecine indigène est de 90 % au Burundi et en Éthiopie, de 80 % au Burkina Faso, en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud, de 70 % au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali et au Rwanda, et de 60 % en Tanzanie et en Ouganda.

Le Dr Bruce Aylward, sous-directeur général de l'OMS chargé de la couverture sanitaire universelle, préconise une méthodologie de corroboration plus solide et fondée sur des données probantes "pour permettre aux pays d'élaborer des réglementations et des politiques appropriées en matière de médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative".

L'appel à la réglementation n'est pas tant une tentative d'entraver les formes traditionnelles de médecine qu'une reconnaissance de leur omniprésence dans les sociétés, étayée par une utilité avérée dans certains aspects des soins de santé.

Un rapport de l'OMS datant de 2023 indique que 40 % des produits pharmaceutiques sont à base de produits naturels, ce qui englobe la médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative (TCIM). Comme l'a révélé le sommet de l'OMS, de nombreux médicaments phares tels que l'aspirine, l'artémisinine et les traitements contre le cancer chez l'enfant sont également issus de la médecine traditionnelle.

Mais dans un monde où de nombreuses personnes associent encore la médecine traditionnelle et la spiritualité africaine complémentaire à la sorcellerie, l'intégration des formes indigènes de guérison dans les soins de santé traditionnels peut s'avérer difficile.

Malgré le scepticisme de certains cercles, Refiloe Letuma, un guérisseur traditionnel de 30 ans en Afrique du Sud, est certain que la médecine traditionnelle a un rôle plus important à jouer dans les systèmes de santé contemporains.

Refiloe, spécialiste des technologies de l'information, se définit comme un sangoma - le nom utilisé collectivement pour les chamans, les guérisseurs, les prêtres et les prophètes autoproclamés dans la culture sud-africaine.

"Certaines personnes s'éloignent de moi lorsqu'elles apprennent que je suis une sangoma. Cela m'a fait mal au début, mais j'ai appris à l'accepter", explique-t-elle à TRT Afrika. "La plupart de mes amis et de ma famille m'ont beaucoup soutenue.

Herbes médicinales L'OMS définit la médecine traditionnelle africaine comme une pratique qui implique l'utilisation de l'herboristerie indigène, combinée à des aspects de la spiritualité africaine, pour le maintien de la santé et la prévention, le diagnostic, l'amélioration ou le traitement des maladies physiques et mentales.

Refiloe a grandi en tant que chrétien méthodiste et est guérisseur depuis près de trois ans. "Beaucoup de gens se trompent en disant que les guérisseurs traditionnels vénèrent les ancêtres", explique-t-elle.

"Ce que nous faisons, c'est invoquer Dieu avant même de faire quoi que ce soit. Dans mes consultations de guérison, je commence toujours par une prière."

Refiloe, qui prescrit souvent des herbes à ses clients, est enregistrée auprès de l'Organisation sud-africaine des guérisseurs traditionnels, qui contribue à légitimer toute pratique de ce type par le biais d'une certification.

"Avec ce certificat, on peut aller chercher des herbes n'importe où. Je peux, par exemple, me rendre au Mozambique, y chercher des herbes et revenir en Afrique du Sud sans aucune restriction", explique Mme Refiloe.

On estime à plus de 200 000 le nombre de sangomas en Afrique du Sud, soit près de dix fois plus que les quelque 27 000 médecins que compte le pays.

Les données de l'OMS montrent que la Sutherlandia microphylla, une plante connue sous le nom de bitterblaar et que l'on trouve couramment en Afrique du Sud, est étudiée pour traiter les personnes atteintes du VIH.

Les experts estiment que cette plante augmente l'énergie, l'appétit et la masse corporelle. "Nous utilisons également la pomme de terre africaine, une sorte d'herbe qui nettoie le sang", explique Refiloe.

Hypoxis hemerocallidea, la pomme de terre africaine ou herbe aux étoiles, est une plante médicinale indigène des pays d'Afrique australe, notamment le Mozambique, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud.

L'avenir des soins Le premier sommet mondial de l'OMS sur la médecine traditionnelle a révélé qu'une centaine de pays disposaient déjà de politiques et de stratégies nationales en matière de MITC.

Dans de nombreux États membres, les traitements de MITC font partie des listes de médicaments essentiels et des services de santé couverts par les régimes nationaux d'assurance maladie.

De nombreuses personnes recherchent volontairement des interventions de TCIM pour le traitement, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles, les soins palliatifs et la réadaptation.

Dans son discours de clôture du sommet, le docteur Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, a déclaré : "Ensemble, nous avons gentiment bousculé le statu quo qui a trop longtemps séparé les différentes approches de la médecine et de la santé".

Il a déclaré que l'objectif était désormais de collaborer davantage afin de trouver les meilleurs moyens d'intégrer les médecines traditionnelles, complémentaires et intégratives dans le cadre des soins de santé primaires et de la couverture sanitaire universelle.

"Nous avons rappelé à quel point il est essentiel d'obtenir de meilleures preuves de l'efficacité, de la sécurité et de la qualité des médecines traditionnelles et complémentaires. Cela implique des méthodologies innovantes pour l'évaluation des résultats", a-t-il déclaré.

Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'une des grandes forces de la médecine traditionnelle est "la compréhension des liens étroits entre la santé des êtres humains et notre environnement".

Il a appelé à partager davantage de preuves et de meilleures pratiques dans l'utilisation des médecines traditionnelles, ajoutant que le monde devrait accepter la réalité que la plupart des personnes dans les pays à faible revenu dépendent des médecines traditionnelles.

Tout au long de l'histoire, les populations de tous les pays et de toutes les cultures ont eu recours aux guérisseurs traditionnels, aux remèdes maison et aux connaissances médicinales anciennes pour répondre à leurs besoins en matière de santé et de bien-être", a déclaré le chef de l'OMS lors du sommet qui s'est tenu en Inde.

C'est pourquoi l'OMS s'est engagée à aider les pays à libérer le potentiel de la médecine traditionnelle", a-t-il ajouté.

Au moins 170 États membres de l'OMS ont demandé des preuves et des données pour éclairer les politiques, les normes et les réglementations en vue d'une utilisation sûre, rentable et équitable de la médecine traditionnelle.

Le Dr Shyama Kuruvilla, conseiller stratégique principal et responsable du Centre mondial de la médecine traditionnelle de l'OMS, a déclaré : "Il est clair que nous avons un long chemin à parcourir pour utiliser la science afin de mieux comprendre, de développer et d'exploiter tout le potentiel des approches de la MITC pour améliorer la santé et le bien-être des populations en harmonie avec la planète qui nous nourrit".