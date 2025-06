"Environs 200 millions de dollars ont été alloués pour assurer la gratuité de l’accouchement en RDC" a déclaré Roger Kamba, ministre de la Santé publique.

M. Kamba affirme que cette gratuité de l’accouchement sera gratuite dès ce mardi à Kinshasa dans la capitale de la RDC.

"De la conception à un mois du nouveau-né, en passant par la grossesse, tout sera totalement gratuit et la prise en charge sera assurée par l’État. Plus de 300 hôpitaux ont déjà été choisis dans la ville de Kinshasa dont plus de 2190 kits d’accouchement pour les maternités ont déjà été apprêtés" ajoute le ministre de la Santé publique.

Le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a précisé que près de 600 000 accouchements ont lieu chaque année à Kinshasa, avec 4 millions dans tout le pays.

Selon le ministère de la Santé congolaise, le financement est déjà disponible, avec un budget annuel de 41,7 millions de dollars américains pour Kinshasa, et les ressources nécessaires sont fournies aux hôpitaux.

Un numéro (*151#) sera mis en place pour orienter les femmes vers l'hôpital le plus proche, et le suivi sera assuré par les autorités de régulation et l'inspection générale de la santé.

Ce programme vise à améliorer la couverture santé universelle et à réduire la mortalité maternelle. Il sera progressivement étendu à d'autres provinces, couvrant tout le pays d'ici janvier 2024.