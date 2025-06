Les dirigeants de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) ont décidé à l'unanimité mardi de prolonger le mandat de leur force militaire régionale qui avait été déployée pour réprimer la violence dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) en proie à des troubles.

Cette décision a été annoncée dans un communiqué publié à l'issue du 22ᵉ sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui s'est tenu dans la capitale kenyane, Nairobi.

Les dirigeants du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda et du Soudan du Sud ainsi que les représentants de la RDC et de l'Ouganda se sont réunis pour aborder les défis actuels dans la région de l'est de la RDC.

"Les chefs d'État ont pris note des étapes opérationnelles franchies par la force régionale de la CAE dans le rétablissement de la sécurité dans l'est de la RDC", indique le communiqué.

La force militaire régionale a été déployée pour la première fois dans l'est de la RDC en novembre de l'année dernière. Depuis lors, elle a joué un rôle essentiel dans la facilitation d'un cessez-le-feu réussi dans de nombreuses zones où les forces armées congolaises (FARDC) et le groupe rebelle M23 étaient engagés dans un conflit intense.

La situation dans l'est de la RDC est un sujet de préoccupation pour la communauté internationale en raison de la violence prolongée et de son impact sur la population civile.