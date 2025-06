Le Royaume-Uni a décidé d'inscrire le groupe armée russe Wagner sur sa liste des organisations considérées comme terroristes quelques semaines après la mort des leaders de ce groupe dans l'explosion de leur avion en plein vol.

''Le Compte tenu des activités auxquelles ils participent, il est important qu'en ce qui concerne le Royaume-Uni, il soit illégal d'en faire partie", a déclaré le ministre de la Défense sur la télévision Sky News. "Je suis heureux que la ministre de l'Intérieur les interdise aujourd'hui" a-t-il rajouté.

Citant la ministre de l'Intérieur Suella Braverman, des médias britanniques avaient déjà annoncé mardi soir le placement de Wagner sur la liste des organisations terroristes.

Ces nouvelles mesures contre Wagner seront présentées ce mercredi au Parlement. Une fois le projet adopté, être un membre de Wagner ou soutenir ce groupe sera illégal. Les biens de Wagner pourront être considérés comme des biens terroristes et être saisis.

"Wagner est une organisation violente et destructrice qui a agi comme instrument militaire à l'étranger pour la Russie de Vladimir Poutine", a déclaré Mme Braverman citée par le Daily Mail.

"Pendant que le régime de Poutine décide que faire du monstre qu'il a créé, les activités déstabilisatrices persistantes de Wagner ne font que continuer à servir les buts politiques du Kremlin", a-t-elle ajouté.

La ministre britannique de l'Intérieur a le pouvoir de "proscrire" une organisation qu'elle estime impliquée dans des actes de terrorisme. Cette "proscription", qui s'applique déjà notamment aux organisations jihadistes État islamique et Al-Qaïda, transforme en infraction pénale le fait de soutenir l'organisation en question.

"Wagner a été impliqué dans des pillages, des tortures et des meurtres barbares", a poursuivi Mme Braverman. "C'est pourquoi nous proscrivons cette organisation terroriste et nous continuons à aider l'Ukraine autant que possible dans sa lutte contre la Russie", a ajouté la ministre, selon laquelle Wagner est aussi "une menace pour la sécurité mondiale".

En juillet de cette année, Londres avait déjà annoncé des sanctions contre 13 individus et organisations liés à Wagner en Afrique, les accusant de crimes de guerre.

L'annonce de ces nouvelles mesures intervient deux semaines après la mort du patron de "Wagner", Evguéni Prigojine, et ses lieutenants, le 23 août dans le crash de leur avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg.