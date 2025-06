"La République-unie de la Tanzanie a modifié sa loi no CAP.54 sur la réglementation de l'immigration pour inclure la République démocratique du Congo parmi les pays pour lesquels ses citoyens n'ont pas besoin de visa (sans visa) pour entrer en République-unie de Tanzanie", indique un document de l’ambassade de la Tanzanie en RDC dont TRT Afrika a pu recevoir une copie.

Cette annonce intervient quelques jours après que le Kenya, un autre pays de l’Afrique de l’Est, ait supprimé les visas pour les ressortissants congolais.

Des décisions saluées en RD Congo, en particulier par les ressortissants de l'est du pays qui entretiennent des rapports commerciaux très étroits avec les deux États.

Cette mesure vient satisfaire une revendication des Congolais à la liberté de circulation vers ces pays depuis que la RDC a adhéré à la communauté d'Afrique de l'Est (EAC) le 8 avril 2022.

En effet, en rejoignant cette organisation est-africaine, la République démocratique du Congo était censé bénéficier de l'exemption de visa pour pour ses citoyens souhaitant se rendre dans d'autres pays de la communauté ainsi que d'autres avantages, notamment dans le domaine des taxes et des droits de douane.

TRT Afrika a pu contacter quelques commerçants congolais qui fréquentent les pays de l’Afrique de l’Est… Ils se sentent très réconfortés par ces mesures de deux pays.

"Je suis joyeux quand je lis, via les réseaux sociaux, l’information sur l'exemption de visa pour les Congolais au Kenya et en Tanzanie… Auparavant, je payais 50 dollars américains pour entrer au Kenya et en Tanzanie. Cette mesure est un soulagement pour nous" dit Hassan Sadiki, un commerçant de la ville de Beni, dans l’est du Congo.

Les pays de l'EAC voient en la RDC un énorme marché pour écouler leurs produits et vice-versa. William Ruto du Kenya et Samia Suluhu de la Tanzanie l'avaient clairement déjà exprimé.

Reste l’Ouganda et le Soudan du Sud, les deux pays de la communauté de l’Afrique de l’Est qui n’ont pas encore ouvert leur portes aux citoyens congolais, sans visa.

Pour entrer en Ouganda, les Congolais doivent payer $50 obtenir le visa pour un séjour de trois mois, sans compter les frais pour le test Covid-19, encore en vigueur, qui s’élèvent à $45.

"Nous demandons aussi au gouvernement ougandais de suivre l' exemple de la Tanzanie et du Kenya" plaide M. Sadiki.

Sur le plan sécuritaire, la Communauté d'Afrique de l'Est a déployé des troupes dans l’Est de la RD Congo en novembre 2022 dans le but de combattre les rebelles du M23 qui occupent plusieurs localités de la région.