Par Abdulwasiu Hassan

Cela fait 100 jours que le président du Nigeria, Bola Tinubu, a pris ses fonctions dans une atmosphère électorale flamboyante et avec la promesse d'un changement.

L'ascension de M. Tinubu à la tête de la plus grande économie et de la nation la plus peuplée d'Afrique, le 29 mai dernier, s'est faite dans un contexte de crises, notamment un taux de chômage élevé, l'inflation et l'insécurité résultant d'années d'insurrection.

Beaucoup de choses se sont produites sous la présidence de Tinubu depuis lors, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, de sorte que le bilan de trois mois de l'administration présente une image variée.

Fin des subventions sur le carburant

Les répercussions socio-économiques de la suppression des subventions sur les carburants, qui ont longtemps maintenu les prix à la pompe à un niveau bas dans tout le pays, ont été les plus importantes dans la foulée de l'arrivée de la nouvelle équipe politique au Nigéria.

S'étant engagé à faire preuve de prudence économique lorsqu'il était candidat à la présidence, M. Tinubu n'a pas perdu de temps pour annoncer, après sa prestation de serment, qu'il supprimerait complètement les subventions sur les carburants et qu'il réformerait les marchés des changes.

Trois mois plus tard, les avis divergent quant à la question de savoir si le président est allé trop vite en besogne.

Kabir Ringim, un ingénieur qui enseigne à l'école polytechnique Binyaminu Usman, basée à Hadejia, dans l'État de Jigawa, au nord-ouest du pays, estime que la suppression des subventions était peut-être une nécessité politique, mais que le nouveau gouvernement n'aurait pas dû agir avec tant de précipitation que les Nigérians les plus défavorisés en feraient les frais.

"Nous sommes d'accord pour dire que la gestion des subventions était truffée de rackets gérés par des contrebandiers qui siphonnaient le carburant bon marché pour le revendre dans les pays voisins. Mais si les gouvernements précédents n'ont pas réussi à maîtriser les racketteurs, le nouveau gouvernement aurait dû essayer une nouvelle stratégie. On ne se coupe pas la tête pour soigner un mal de tête", explique-t-il à TRT Afrika.

Amortir les effets

Alors que les citoyens subissaient les conséquences de la suppression des subventions, le gouvernement de Tinubu a élaboré une série de politiques sociales visant à réduire les difficultés rencontrées par les ménages dans tout le pays.

Les mesures palliatives comprenaient la mise à disposition de céréales à prix réduit à partir des réserves du gouvernement. L'annonce d'un plan de transfert d'argent destiné aux couches les plus pauvres de la population a ensuite été annulée.

Mais le 17 août, le gouvernement a finalement débloqué cinq milliards de nairas (environ 6,5 millions de dollars américains) pour chacun des 36 États du pays.

L'argent était destiné à financer des flottes de bus pour le transport public ainsi que la distribution de nourriture.

Tijjani Muhammad Musa, un vétéran de la gestion des médias dans la deuxième ville du Nigeria, Kano, estime qu'il faut faire plus pour les pauvres en raison de "l'énorme impact négatif ressenti par les Nigérians ordinaires en raison des prix élevés des carburants".

"M. Tinubu a été largement salué comme un administrateur astucieux, sur la base de ses antécédents en tant que gouverneur de l'État de Lagos pendant deux mandats. Mais la faim et les difficultés que nous observons dans nos communautés ne justifient pas nos grands espoirs", ajoute-t-il.

Le président Tinubu a été salué comme un organisateur politique astucieux qui sait comment constituer l'équipe adéquate pour le travail à accomplir. Mais il n'a pas attendu d'inaugurer son équipe économique pour annoncer que la monnaie nigériane, le naira, serait libérée et pourrait être concurrencée librement sur le marché des changes.

La bonne direction?

Sa décision d'interdire le marché parallèle des devises et de dévaluer le naira pour combler l'écart entre les taux officiels et ceux du marché libre a été considérée comme un pas dans la bonne direction.

Ringim fait partie de ceux qui approuvent cette décision. "Je soutiens pleinement le gouvernement sur ce point, car nous ne pouvons pas survivre en soutenant le naira tout en accumulant de la dette extérieure. En outre, quelques personnes exploitent les failles de nos marchés monétaires", déclare-t-il.

La dévaluation du naira a inévitablement entraîné une hausse des prix des biens et des services, en raison d'une forte dépendance à l'égard des biens importés libellés en devises. L'effet multiplicateur de la pression inflationniste est toujours ressenti par les consommateurs.

Le président a suivi ces mesures en suspendant le directeur de la banque centrale, Godwin Emefiele, au milieu de son second mandat. Les experts y ont vu une manière pour Tinubu d'asseoir son autorité sur l'économie nationale.

Victory Iniobong, commerçante d'Uyo, dans l'État d'Akwa Ibom (région du delta du Niger), fait partie de ceux qui souffrent de la transition économique. "Nous nous attendions à un impact sur le coût de la vie, mais les prix élevés et la dépréciation du naira ajoutent aux difficultés des commerçants", explique-t-elle à TRT Afrika.

Formation de l'équipe

Tinubu n'a pas annoncé son gouvernement avant le 27 juillet, date à laquelle il a soumis la première liste de ses ministres à l'assemblée législative fédérale. Son cabinet, composé de 45 ministres, a été installé le 21 août et s'est vu confier la tâche de conduire l'agenda du gouvernement.

En juin, peu après son entrée en fonction, le président a remplacé les membres de son conseil de sécurité et nommé de nouveaux chefs de commandement militaire, ainsi que l'inspecteur général de la police et le contrôleur général des douanes.

M. Musa note que la nomination par M. Tinubu de ses collaborateurs et du secrétaire du gouvernement de la Fédération s'est faite "sans drame", bien qu'il y ait eu "des allers-retours dans le choix de son cabinet".

"Nous avons toutes les raisons de croiser les doigts pendant que le président et son équipe étudient sérieusement nos problèmes et proposent des solutions locales qui relanceront notre économie nationale, y compris nos petites industries et le secteur informel", déclare-t-il.

Le coup d'État au Niger

Six semaines après le début de son mandat, le président Tinubu a été élu à la tête du bloc régional, la CEDEAO, lors de la réunion du forum au Ghana.

Dès sa troisième semaine à la tête de la CEDEAO, un coup d'État militaire a plongé dans la tourmente la République du Niger, voisine septentrionale du Nigeria.

Le bourbier politique créé par le putsch n'est toujours pas résolu, malgré l'avertissement sévère lancé par M. Tinubu lorsqu'il a pris la tête de la CEDEAO, selon lequel l'Afrique de l'Ouest ne tolérerait plus aucun changement anticonstitutionnel de gouvernement comme celui qui s'est produit dans les trois pays membres que sont le Mali, le Burkina Faso et la Guinée.

Aux yeux de beaucoup, le coup d'État au Niger a été le test décisif de la capacité de Tinubu à mener la région sur la voie de la prospérité politique et économique. L'ultimatum lancé par la CEDEAO à la junte militaire pour qu'elle rétablisse le président déchu Mohamed Bazoum, sous peine d'intervention militaire, n'a toutefois pas été bien accueilli.

"La décision concernant le Niger était un peu précipitée, surtout sans le soutien du législateur et de l'opinion publique. Mais nous apprécions le fait qu'il ait écouté le mécontentement", déclare M. Musa.

Plus d'un mois après le coup d'État au Niger, la restauration de la démocratie dans ce pays sahélien n'a guère progressé. Les efforts du président Tinubu pour trouver un moyen de préserver la paix et la stabilité dans la région de l'Afrique de l'Ouest tournent au ralenti.

Alors que le gouvernement de M. Tinubu entame son mandat de quatre ans depuis 100 jours, certains Nigérians se disent déçus jusqu'à présent, mais restent optimistes quant à l'amélioration de la situation.