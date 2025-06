Après plusieurs retards, l'atterrisseur lunaire japonais a été lancé avec succès dans l'espace jeudi, ont annoncé l'agence spatiale japonaise .

Mitsubishi Heavy Industries, le développeur de l'engin spatial, a déclaré que le vol de la fusée H2A s'était déroulé de manière nominale, avec à son bord un atterrisseur lunaire spécial SLIM et le satellite XRISM.

"Le lanceur a volé comme prévu, et il a été confirmé que XRISM a été séparé avec succès du lanceur à environ 14 minutes et 9 secondes après le lancement, et SLIM à environ 47 minutes et 33 secondes après le lancement", a déclaré l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA).

La fusée a été lancée depuis le centre spatial de Tanegashima, dans le sud-ouest du Japon, à l'occasion de son premier grand lancement national depuis mars dernier.

L'atterrisseur lunaire a été mis au point par le Japon pour tester la technologie permettant d'atterrir avec précision sur la surface lunaire, et le satellite astronomique à rayons X est destiné à observer le plasma dans les étoiles et les galaxies.

Il faudra trois à quatre mois pour que l'atterrisseur lunaire entre dans l'orbite de la Lune.

Il s'agit du 41e lancement réussi de la fusée H2A depuis 2005.

Le Japon a connu plusieurs retards, d'abord en raison d'une défaillance technique, puis à cause des conditions météorologiques.