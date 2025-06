Il a été dans le vestiaire du seigneur du ring, Muhammad Ali, préparant l'un de ses célèbres combats.

Il a côtoyé le redoutable Pelé, commentant et chroniquant une carrière de footballeur riche en buts Il a suivi la carrière exceptionnelle de la légende kenyane Kipchoge Keino, depuis ses débuts d'athlète jusqu'à sa transformation en champion du monde.

En cours de route, 60 ans après le début de la saga, le Turc Orhan Ayhan, 85 ans, est sur le point d'établir un record qui lui appartiendra en propre - une reconnaissance Guinness en tant que reporter et commentateur sportif ayant exercé le plus longtemps dans le monde.

Le parcours d'Orhan n'est pas moins fascinant et inspirant que celui des grands sportifs dont les noms et les souvenirs roulent doucement sur sa langue.

Il se souvient parfaitement que la transition entre le reportage et le commentaire sportif s'est produite au moment où il s'y attendait le moins.

"Je me souviens qu'il faisait si froid ce jour-là", raconte Orhan à TRT Afrika, en remontant le temps de trois décennies.

"Les vols ont dû être annulés et il y avait de la neige partout. Au loin, les chants bruyants de milliers de supporters de football résonnent dans l'ancien stade Dolmabahçe d'Istanbul, aujourd'hui connu sous le nom de Besiktas ou de Vodafone Arena.

Le stade accueillait le quart de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Orhan, journaliste sportif depuis près de 30 ans, ne se doutait pas que sa vie allait changer à jamais.

"J'étais déjà connu comme journaliste sportif, travaillant pour une publication locale appelée Tercuman Gazette", se souvient-il. "Ils m'ont inscrit parmi quatre autres commentateurs, qui étaient tous de grands noms à l'époque. J'étais nerveux.

Orhan ne s'est pas laissé abattre par la nervosité, considérant plutôt cette opportunité comme pouvant le mener vers de plus grandes choses.

"Nous devions commenter le match à tour de rôle pendant 15 minutes chacun. J'étais le deuxième à y aller, et une fois que j'ai commencé, même les patrons ne voulaient pas que je m'arrête. Je m'y connais en football, vous voyez, c'est comme ça que j'ai surpassé les autres", raconte-t-il.

Des débuts modestes

Le visage d'Orhan s'illumine lorsqu'il évoque le chemin parcouru. Né en janvier 1938, aîné d'une fratrie de trois enfants, Orhan connaît des débuts difficiles, son père - entraîneur sportif dans un club local - ayant du mal à joindre les deux bouts.

"J'étais déterminé à aider ma famille, et le sport était mon moyen d'action. J'aimais tout ce qui avait trait au sport, y compris le football, que je pratiquais avec les équipes du quartier. J'ai également pratiqué le basket-ball et la boxe, que j'adorais", explique-t-il. "D'une certaine manière, je savais que le sport m'aiderait à avoir une vie meilleure.

Six décennies plus tard, Orhan possède un album de souvenirs couvrant une carrière de commentateur avec plus de 15 000 passages dans des émissions de football et de boxe, entre autres.

Son travail l'a amené à parcourir les cinq continents pour couvrir certains des plus grands moments du sport.

"En tant que fan de boxe, comment ne pas se souvenir du 30 octobre 1974 ?" dit-il, son visage reflétant l'excitation qu'il éprouve à parler du célèbre "Rumble in the Jungle".

"Deux champions légendaires des poids lourds se sont retrouvés sur le ring. Je n'aurais jamais pu rater ça", dit-il à propos du combat Muhammad Ali-George Foreman. "J'ai été époustouflé."

Orhan s'envole pour le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, pour assister à ce qui est entré dans l'histoire comme le plus grand événement de boxe de tous les temps. Ce ne fut pas sa seule aventure avec l'Afrique.

"J'ai également eu l'occasion de faire des reportages sur Kipchoge Keino, le plus grand des athlètes. J'ai suivi sa carrière depuis son plus jeune âge jusqu'à la montagne de records qu'il a battus", se souvient-il.

Orhan a ensuite couvert six Jeux olympiques. Sa célèbre voix a également agrémenté les commentaires de plusieurs Coupes du monde de football. Il a travaillé pour presque tous les médias et toutes les maisons d'édition de Türkiye, effectuant des reportages, des révisions, des chroniques et des commentaires au fil des ans.

Un moment doux-amer

Le 3 juin 2016 reste gravé dans la mémoire d'Orhan comme un jour triste sur le plan sportif et personnel. C'est le jour de la mort de Muhammad Ali.

"J'ai suivi cet homme tout au long de sa carrière, construisant la mienne au passage. Il se crée une sorte de relation. Vous avez presque l'impression d'être des amis", dit-il.

Alors que la légende de la boxe, âgée de 74 ans, est déclarée morte à l'hôpital de Phoenix, en Arizona, un événement inattendu se produit dans la vie d'Orhan. J'ai reçu un appel téléphonique.

Le président Recep Tayyip Erdogan a appris la nouvelle de la mort d'Ali dans sa voiture. C'était un fan. Et il savait que j'étais un grand fan.

"Il a demandé à ses collaborateurs de m'appeler et d'organiser mon voyage en Amérique pour assister aux funérailles".

Pour Orhan, il s'agit là d'un des moments les plus doux-amers de sa vie. S'il est heureux que le président Erdogan ait reconnu son travail au fil des ans, le point culminant de son voyage couvrant la carrière de Muhammad Ali a presque marqué la fin d'une époque.

Quelques jours plus tard, Orhan s'est rendu aux funérailles en voiture avec l'entourage du président Erdogan. "Des chefs d'État, des célébrités, des défenseurs des droits civiques, des acteurs de cinéma... il y avait tellement de gens importants", dit-il à propos du rassemblement qui a eu lieu lors des funérailles.

Des records battus

Tout au long de sa carrière, Orhan a vu des records être battus. Il a vu les premiers, les plus rapides et les plus grands. Il a vu des histoires de triomphe, de trophées et de titres s'effilocher au fil des épreuves et des tribulations qui font partie du sport.

Aujourd'hui, il est temps de célébrer son héritage, car ses 60 années de commentaire et de reportage le placent à égalité avec l'actuel détenteur du record Guinness de la plus longue carrière de reporter sportif, le Hongrois György Szepesi, qui a obtenu ce titre en 2006.

Orhan prendra la relève dans quelques mois, alors qu'il achèvera ses 61 ans de carrière. "Je ne me concentre pas trop là-dessus pour l'instant", explique-t-il à TRT Afrika.

"À mon âge, tout est une bénédiction. Je remercie Dieu chaque jour de me réveiller en bonne santé et de continuer à faire ce que j'aime. Si je dois battre un record, j'en serai reconnaissant. Voyons ce qui se passera."

Le fils d'Orhan, Korhan Ayhan, prie et compte les quatre mois qui restent avant ce qui sera un événement sans précédent. Le compte à rebours jusqu'à 61 ans a commencé.