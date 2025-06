Par Toby Green

La semaine dernière, la presse mondiale a été informée de l'existence d'un nouveau "variant de Covid". Le 17 août, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié le virus "ERIS" de "variant d'intérêt".

Le lendemain, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, a déclaré que "bien que le COVID-19 ne soit plus une urgence sanitaire mondiale, il reste une menace sanitaire mondiale".4

Jusqu'à présent, c'est l'Occident qui a suscité le plus d'intérêt de la part du public. Les rapports du Centre de contrôle des maladies des États-Unis indiquent que l'ERIS représente environ 17 % des nouvelles infections.

Certains scientifiques américains se sont inquiétés du fait que le nouveau variant contient 36 mutations et qu'ıl est plus étroitement lié aux branches antérieures du virus.

Un virologue de Seattle a décrit le variant comme un "saut évolutif comparable en taille à celui qui a donné naissance à Omicron".

Pourtant, la plupart des scientifiques américains cités par les principaux organes de presse semblent espérer que les nouveaux boosters Covid sur le point d'arriver sur le marché seront efficaces contre le nouveau variant.

Comme l'indique un titre de CBS, "Les hospitalisations dues au Covid augmentent de 60 % alors que le vaccin de rappel devrait bientôt arriver".

Une image différente

En attendant que le nouveau vaccin soit approuvé par l'Agence fédérale des médicaments (FDA), le journal Arizona Family a averti que nous devrions tous "nous laver les mains, couvrir notre toux, [et] prendre nos distances sociales".

Pourtant, alors que le British Medical Journal titrait la semaine dernière que "la FDA a approuvé un antipsychotique qui n'a pas montré de bénéfice significatif mais qui a augmenté le risque de décès", la relation entre l'ERIS et l'arrivée des nouveaux vaccins de rappel a suscité le cynisme de certains.

Tout cela peut sembler familier. Alors que le Guardian déclare à ses lecteurs que le nouveau variant est "un rappel que la pandémie n'a jamais pris fin", des médias américains tels que CNN s'inquiètent de nouvelles recherches suggérant que le bras dans lequel un patient a reçu un vaccin fait une différence pour son immunité.

Mais dans le reste du monde, la situation est différente. En Afrique, l'histoire de l'ERIS n'a pas eu beaucoup d'échos dans les médias, à une exception près.

En Afrique du Sud, une multitude de titres similaires à ceux des États-Unis ont été publiés, signalant l'arrivée du nouveau variant et recommandant la vaccination comme solution à cette nouvelle menace pour la santé.

Mesures punitives

Toutefois, le fait que l'affaire n'ait pas encore fait les gros titres ailleurs sur le continent rappelle que le COVID-19 a donné lieu à des expériences assez différentes dans le monde.

L'Afrique du Sud est un cas intéressant. Le pays a pris les mesures de confinement les plus strictes du continent. Pourtant, c'est aussi le pays où les décès dus au COVID-19 représentent actuellement environ 40 % des décès enregistrés en Afrique.

Certains analystes établissent un lien entre les mesures de confinement rigoureuses et les résultats du Covid : dans un contexte social où, dans les milieux informels d'Afrique, la moitié des familles en milieu urbain peuvent vivre dans une seule pièce, les couvre-feux et les mesures de confinement peuvent exacerber les infections. Cela rappelle que les mesures de lutte contre la pandémie ont été très controversées en Afrique.

Le 17 avril 2020, un groupe d'intellectuels africains de renom a signé une lettre ouverte adressée aux dirigeants politiques africains : "Adoptant le modèle tout sécuritaire de "confinement" des pays du Nord, souvent sans se soucier des contextes spécifiques , de nombreux pays africains ont imposé un enfermement brutal à leurs populations...".

Supposons que ces mesures d'endiguement aient rencontré l'assentiment de classes moyennes protégées de la promiscuité, certaines ayant la possibilité de travailler à domicile.

Dans ce cas, elles se sont révélées punitives et perturbatrices pour ceux dont la survie dépend d'activités informelles.

"Les trois dernières années ont montré que ces craintes concernant la réponse à la pandémie étaient tout à fait justifiées. Avec un âge moyen d'environ 19 ans, l'Afrique n'était pas susceptible de souffrir gravement de Covid-19.

L'impact des mesures de confinement

Pourtant, la réponse politique a signifié que des années d'endettement et d'austérité au niveau macroéconomique, sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale, se profilent à l'horizon.

Les répercussions sur le secteur informel du continent ont été encore plus graves. Les fermetures de transports et d'écoles ont entraîné des inégalités entre les sexes et une insécurité alimentaire, de sorte que les dirigeants politiques devront à l'avenir évaluer les politiques proposées en matière de pandémie mondiale.

Cela est d'autant plus important que le COVID-19 soit en train de modifier les grandes tendances de la santé mondiale.

Les plans de lutte contre les pandémies du président américain Biden visent à inaugurer une nouvelle infrastructure de lutte contre les pandémies dans le monde entier, avec la capacité de mettre au point des vaccins pour combattre de nouvelles maladies à un rythme rapide "la prochaine fois".

Cette démarche s'inscrit dans le droit fil des ambitions philanthropiques visant à créer des solutions de haute technologie pour faire face aux futures menaces sanitaires.

La porte de sortie

Cette évolution du cadre politique coïncide avec un changement des priorités de l'OMS en matière de dépenses de santé.

L'année dernière, l'OMS a mis en place un nouveau Fonds de lutte contre les pandémies doté de 10 milliards de dollars par an, exigeant des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) qu'ils investissent dans la préparation aux pandémies sous la forme d'une "contribution en nature".

Dans le même temps, des déficits de financement croissants apparaissent dans les programmes de l'OMS visant à lutter contre les principales maladies dans les PRFM : le déficit de financement pour le programme de lutte contre le paludisme est passé de 2,6 milliards de dollars US en 2019 à 3,8 milliards de dollars US en 2021, tandis que les dépenses consacrées à la tuberculose ont chuté de 6 milliards de dollars US en 2019 à 5,5 milliards de dollars US en 2021 (soit une perte de 20 % en termes réels).

L'OMS finançant désormais des soins de santé de haute technologie tout en n'investissant pas suffisamment dans le traitement des maladies à forte mortalité, il n'est pas surprenant que la presse africaine ne se soit pas empressée de reproduire les communiqués de presse de l'ERIS cette fois-ci.

C'est peut-être fermer la porte de l'écurie après que le cheval soit parti, mais c'est mieux que de répéter les erreurs de 2020.L'auteur, Toby Green, est maître de conférences au King's College de Londres.

