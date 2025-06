Six femmes, qui fabriquent des poteries selon des méthodes traditionnelles au Tchad, pays d'Afrique centrale, se forment aux techniques modernes de la profession auprès des maîtres de la ville de Menemen, à Izmir, dans l'ouest de la Türkiye, connue dans le monde entier dans ce domaine.

D'après les résultats des fouilles de l'ancienne ville de Larissa, la poterie conserve son importance à Menemen, où la production de faïence et de céramique remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ.

Bilal Deniz, 64 ans, l'un des membres de la famille qui produit des cruches et des pots en terre cuite depuis 7 générations à Menemen, donne occasionnellement des cours de poterie aux étrangers qui visitent la Türkiye.

Avec l'aide de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), Deniz a visité à deux reprises le village de Gaoui, célèbre pour ses poteries, à N'Djamena, la capitale du Tchad, et y a donné des formations. Il accueille maintenant six potières de la même région.

Les Tchadiennes, qui sont venues à Menemen accompagnées par Hadje Achta Saimoune, une fonctionnaire du ministère des affaires culturelles, du tourisme et de l'artisanat du Tchad, reçoivent des informations sur les techniques modernes de poterie de la part de Bilal Deniz, de son fils Emre Deniz et des autres maîtres de la région.

Les stagiaires tchadiennes, qui réalisent toutes les phases de la fabrication de poterie à la main, du traitement de la terre à la cuisson, apprennent à fabriquer des poteries sur des machines électriques.

Après la formation, elles participeront également au deuxième festival international de la poterie de Menemen, qui sera organisé dans le district en septembre.

Bilal Deniz, maître potier, a déclaré qu'il avait déjà voyagé dans quatre pays africains par l'intermédiaire de la TIKA et que le Tchad était l'un d'entre eux.

Il n'a pas rompu ses liens avec les autorités africaines par la suite.

"Cette année, le deuxième festival de la poterie sera organisé à Menemen, et nous avons invité nos amis à y participer. Ces femmes font ce travail là-bas, mais il n'y a pas de machines, pas d'installation, rien. Elles tournent autour de la boue. Nous voulions qu'elles se familiarisent avec les machines. Ici, dans un premier temps, nous leur montrons comment nous fabriquons l'argile à partir de la terre, la cuisson, l'émaillage... Nous leur montrons toutes sortes de procédés. Notre objectif est qu'elles abandonnent les techniques de production plus primitives pour passer à la mécanisation. Ainsi, elles auront la possibilité de fabriquer davantage de poteries".

- "Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de faire cela au Tchad"

La coordinatrice du projet, Hadje Achta Saimoune, a déclaré qu'elles étaient venues ici grâce aux bonnes relations avec la Türkiye.

Elle a ajouté qu'elles avaient été très bien accueillies à Menemen.

"Au Tchad, les femmes fabriquent différentes poteries de leurs mains. A Izmir, nous avons appris à faire de la poterie dans de grands fours électriques. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de le faire au Tchad parce que nous n'avons pas ces opportunités. L'accueil chaleureux de M. Bilal nous a fait aimer cet endroit et nous a rendus très heureuses. Il nous a offert un logement dans sa maison. Nous remercions la Türkiye de nous avoir offert ces opportunités".

Alakere Melanie, du Tchad, a déclaré qu'elle travaillait dans la poterie depuis son enfance, mais grâce à la mécanisation, elle a constaté que davantage de produits étaient fabriqués en peu de temps.