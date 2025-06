Les violences perpétrées contre les enfants dans l'est de la République démocratique du Congo ont atteint un niveau "sans précédent", ont dénoncé ce vendredi les Nations Unies.

Afin d'illustrer cette affirmation, le responsable de l'agence pour l'enfance de l'ONU (Unicef) a, lors d'un point de presse à Genève, révélé le cas de jumelles de quelques mois qui avaient été transformées en piège explosif et sauvées in extremis.

Meurtres, viols, recrutements forcés d'enfants, soldats, "il y a peu d'endroits pires au monde, voire aucun, pour être un enfant", a dénoncé Grant Leaity.

"Le pays compte le plus grand nombre au monde de violations graves contre le s enfants dans les conflits armés et qui sont confirmées par l'ONU", a-t-il insisté lors de sa prise de parole.

Les jumelles âgées de quelques mois avaient découvertes cachées sous des vêtements attachées à une ceinture d'explosifs, a expliqué Grant Leaity.

Dans la province du Nord Kivu, des membres des Forces démocratiques alliées, une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe Etat islamique, avaient transformé les petites filles en piège après avoir tué toute leur famille, a raconté Leaity.

Des démineurs ont réussi à les détacher et elles ont depuis pu récupérer dans un centre de l'Unicef a rajouté le responsable de l'agence pour l'enfance.

"Ce sont deux petites filles magnifiques", s'est exclamé Leaity, notant que s'il n'y a pas de trace physique de l'épreuve qu'elles ont traversée, il est impossible de dire quelles seront d'éventuelles séquelles psychologiques.

Ces jumelles ne sont qu'un exemple, "chaque jour, des enfants sont violés et tués. Ils sont enlevés, recrutés et utilisés par des groupes armés, et nous savons que les informations dont nous disposons ne représentent que la partie émergée de l'iceberg", a insisté Grant Leaity.

Au cours des trois premiers mois de 2023, rien qu'au Nord-Kivu, plus de 38.000 cas de violences sexuelles et sexistes ont été signalés.

"En d'autres termes: en seulement un an, 10.000 signalements supplémentaires de violences sexuelles et sexistes ont été enregistrés", a expliqué le responsable de l'Unicef.

À ces violences, l'ONU associe la malnutrition aiguë, qui menace 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans dans l'est du pays, et aussi des épidémies comme problèmes permanents.

Afin de résoudre cette liste de problèmes en faveur des populations, les Nations Unies e estiment à 400 millions de dollars les besoins pour les 6 prochains mois.