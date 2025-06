Au moins 820 personnes ont été tuées et 672 autres blessées lorsqu'un séisme de magnitude 7,0 a secoué le sud du Maroc vendredi soir.

L'Institut géologique des États-Unis (USGS) a indiqué que l'épicentre du tremblement de terre, qui a frappé peu après 23 heures, était situé à proximité. heure locale (22h00 GMT), se trouvait à 75 kilomètres (46,6 miles) au sud-est de Marrakech, à une profondeur de 18,5 km.

Il s’agit de la secousse la plus violente à avoir frappé le Maroc au cours du siècle dernier, a indiqué l’Institut national de géophysique du pays.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont capturé les conséquences immédiates et ont montré des habitants se précipitant hors de leurs maisons tremblantes pour sauver leur vie.

L'Égypte a présenté ses plus sincères condoléances au Maroc suite à ce tremblement de terre meurtrier.

"L'Egypte réaffirme sa solidarité inébranlable avec le Royaume du Maroc, son gouvernement et son peuple, alors qu'ils sont aux prises avec les conséquences dévastatrices de cet incident tragique et douloureux", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont exprimé leur sympathie au Maroc suite au séisme.

"J'adresse mes plus sincères condoléances à mon frère le roi Mohammed VI et au peuple marocain suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé le pays", a déclaré le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, dans un communiqué.

"Nous, aux Émirats arabes unis, sommes aux côtés du Royaume du Maroc pendant cette période difficile et souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes touchées", a-t-il ajouté.

L'Arabie saoudite a exprimé ses sincères condoléances au Maroc suite au puissant séisme.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé « le soutien et la solidarité du royaume avec le Maroc et son peuple frère dans cette grande affliction ».

Le Qatar a présenté ses condoléances au Maroc suite au tremblement de terre dévastateur.

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a adressé un message de condoléances au roi du Maroc Mohammed VI "pour les victimes du tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions et villes marocaines, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", a indiqué l'agence de presse officielle QNA.

Bahreïn a également présenté ses condoléances au Maroc pour les victimes du tremblement de terre.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn a exprimé sa « sympathie et sa solidarité avec le Royaume du Maroc à l'égard des victimes du tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions et provinces marocaines, qui a entraîné la mort et des blessés de centaines de personnes et d'importantes destructions. bâtiments et propriétés. »

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a exprimé "ses plus chaleureuses condoléances et sa sincère sympathie au Royaume du Maroc pour les victimes du séisme survenu vendredi soir et qui a fait un certain nombre de victimes et de blessés".

Le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibeh a également présenté ses condoléances au roi Mohammed VI et au peuple marocain à la suite du tremblement de terre.

L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a également exprimé ses condoléances au Maroc pour les victimes du séisme.

Dans un communiqué, l'organisation basée à Rabat s'est déclarée solidaire du Maroc envers les victimes du séisme, soulignant sa "disponibilité à coopérer avec les autorités marocaines compétentes pour faire face aux dégâts résultant de ce séisme".