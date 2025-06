Par Abdulwasiu Hassan

Il y a vingt-quatre ans, le 9 septembre 1999, les chefs d'État africains se réunissaient dans la ville libyenne de Syrte pour un événement qui a ouvert la voie à une marche collective vers des objectifs communs.

Jusqu'alors, l'Organisation de l'unité africaine (OUA) avait été le visage de la solidarité au sein d'un continent caractérisé par la diversité de sa géographie, de sa démographie sociale, de sa politique et de sa culture.

La déclaration de Syrte était, à la base, la pierre angulaire de ce que le monde connaît aujourd'hui sous le nom d'Union africaine (UA) , une organisation qui a été officiellement lancée en 2002 pour remplacer l'OUA en tant que source d'une plus grande unité et d'une plus grande solidarité entre les pays africains et leurs populations.

La déclaration de Syrte est le résultat de la reconnaissance par les dirigeants africains du fait que le continent avait besoin d'une nouvelle organisation mieux adaptée pour faire face aux défis de l'époque, notamment pour répondre aux aspirations d'un groupe de pays membres qui n'étaient plus sous l'emprise directe de la colonisation.

Les dirigeants africains souhaitaient également une accélération du processus d'intégration politique et socio-économique sur le continent.

Le chemin parcouru

Bien que l'UA reste attachée à la feuille de route tracée par ses pères fondateurs il y a près d'un quart de siècle, de nombreux analystes estiment qu'il reste encore beaucoup à faire.

L'une des mesures importantes prises par l'UA est de veiller à ce que la plupart des pays africains signent l'Accord de libre-échange continental africain en 2018. La thèse qui sous-tend l'accord de libre-échange est la promesse de sortir des millions de personnes de la pauvreté et d'augmenter les revenus sur le continent de 571 milliards de dollars américains d'ici 2035, selon une étude de la Banque mondiale.

L'étude note également que les pays africains commercent actuellement davantage avec le reste du monde qu'entre eux. Les analystes citent des points de données comme étant le reflet de la façon dont l'UA pourrait faire mieux à bien des égards.

Un long chemin à parcourir

"La vérité est que nous n'avons pas fait les progrès que nous espérions faire", déclare Mahmud Jega, journaliste nigérian chevronné, à TRT Afrika. "Nous espérions que l'Afrique ressemblerait désormais à l'Union européenne : une intégration économique totale, éventuellement avec une monnaie unique ; probablement un passeport unique pour que les déplacements entre les différents pays africains ne nécessitent pas de visas, et d'autres actes d'intégration.

Il souligne que si certaines parties du continent, comme l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique australe, ont déployé des efforts concertés en faveur de l'intégration, il n'y a pas grand-chose à recommander ailleurs.

"Dans une certaine mesure, les États du Maghreb ont également réussi à atteindre un certain niveau d'intégration. Mais l'intégration du continent dans son ensemble ? Honnêtement, nous en sommes encore très, très loin", déclare M. Jega.Le professeur Kamilu Fagge, de l'université Bayero de Kano, abonde dans le même sens.

"Lorsque l'OUA s'est transformée en UA, on espérait que cette dernière serait en mesure de réaliser davantage que ce que l'OUA avait fait au cours de son histoire, en particulier sur la question de l'unité africaine", explique-t-il.

"L'idée était que l'UA allait probablement s'inspirer de l'Union européenne. Mais à l'exception de cet accord politique, elle n'a pas été en mesure de forger l'unité que les gens attendaient d'elle."

Coups d'État et instabilité

Le continent a récemment fait la une de l'actualité en raison d'une résurgence des coups d'État et de l'instabilité politique, avec pas moins de 10 coups d'État ou tentatives de prise de pouvoir militaire sur le continent entre 2020 et aujourd'hui.

Alors que la contagion des coups d'État s'étend au dernier pays en date, le Gabon, les observateurs estiment qu'il faut faire davantage pour endiguer la vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement.

"La manière dont l'UA peut freiner les coups d'État et garantir la stabilité politique sur le continent est vraiment le plus grand défi d'aujourd'hui", déclare M. Jega."La multiplication des coups d'État, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Soudan et maintenant au Gabon, est un signe très inquiétant qui est lié à d'autres problèmes. Il s'agit notamment des problèmes économiques, des niveaux de pauvreté sur le continent et du fait que la démocratie libérale ne s'est jamais vraiment imposée sur le continent", précise-t-il.

M. Jega explique que la démocratie ne se résume pas aux élections qui se tiennent de temps à autre dans de nombreux pays africains.

"Presque tous les pays où des élections sont organisées, que ce soit au Kenya, en Sierra Leone, au Niger ou au Gabon, il y a des allégations de truquage, de corruption, de subversion de la volonté du peuple, et ainsi de suite", déclare-t-il à TRT Afrika.

La levée de la limitation des mandats par certains dirigeants africains élus est considérée comme un exemple de subversion de la volonté du peuple, ce contre quoi, selon les observateurs, l'UA devrait s'élever.

Le professeur Fagge estime que l'UA devrait essayer de discuter diplomatiquement avec tout dirigeant, civil ou non, qui se livre à des actes menaçant les principes démocratiques.

"Je pense donc que l'UA devrait regarder dans cette direction et voir si nous, en tant qu'Africains, luttons pour maintenir la démocratie. Quiconque la viole en modifiant la constitution, en prolongeant les mandats, en faisant preuve d'intolérance à l'égard de l'opposition, tout cela constitue une menace pour la démocratie.'' ajoute ce dernier.

L'instabilité dans certains pays africains est l'un des défis que l'UA doit relever avec un certain degré de certitude, selon les analystes.

"Le pire cas que nous ayons actuellement est celui du Soudan, qui est presque en train de suivre le chemin de la Somalie, avec des combats entre deux factions militaires depuis plus de trois mois maintenant. Les gens meurent par milliers, c'est un gros problème", déclare M. Jega.

L'influence étrangère

L'ancienne OUA a peut-être contribué à libérer de nombreux pays africains des chaînes du colonialisme, mais l'héritage des puissances étrangères qui tentent d'influencer les choses sur le continent continue de s'envenimer.

Récemment, l'Afrique a connu un regain d'intérêt de la part de puissances étrangères en quête d'influence et d'opportunités économiques.Les analystes estiment que l'UA doit faire preuve de pragmatisme dans la gestion des intérêts étrangers sur le continent, certains estimant que la négociation collective est le moyen pour les nations africaines de tirer le meilleur parti de leurs relations avec les puissances étrangères.

"Bien que l'ensemble de l'Afrique soit indépendant depuis plusieurs décennies, nous avons eu du mal à surmonter les obstacles dressés sur notre route par les puissances coloniales, en particulier la manière dont elles ont structuré les relations économiques entre nos pays et les leurs", déclare M. Jega.

Il estime que si le continent est capable de se développer économiquement, il pourra commencer à se défaire des "relations néocoloniales que les puissances étrangères ont construites même après leur départ".

Le professeur Fagge est du même avis, affirmant que le continent doit être plus autonome.

"Nous ne devrions pas compter sur les puissances extérieures pour résoudre nos problèmes. Nous devrions le faire nous-mêmes. S'ils viennent nous voir, c'est pour nous aider, pas pour nous donner des directives comme le font les patrons", déclare-t-il.

Alors que l'UA franchit une nouvelle étape chronologique, il y a une réflexion sur ce qui aurait pu être est teintée d'espoir : l'avenir appartient toujours à l'Afrique.