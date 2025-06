Le Roi du Maroc Mohammed VI a décrété un deuil national de trois jours avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics, et chargé le gouvernement de mettre en place une commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence d’aide à la reconstruction des logements détruits par le séisme qui a frappé le royaume dans la nuit de vendredi à samedi.

C'est ce qui ressort d’un communiqué publié samedi 9 septembre par le Cabinet Royal, et repris par l'Agence marocaine de presse (MAP, officielle).

Le communiqué précise que le Roi du Maroc « a présidé dans l’après-midi du samedi 9 septembre 2023 au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à l’examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu le vendredi 8 septembre et qui a occasionné d’importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du Royaume ».

Le communiqué ajoute que le Roi Mohammed VI a décidé, lors de la réunion, « de décréter un deuil national de 3 jours, avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics ».

Le Roi a donné ses instructions en vue de « Mettre en place immédiatement une commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées, dans les meilleurs délais », souligne le communiqué du Cabinet Royal.

Un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre, son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech. Il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour, selon les médias marocains.

Le tremblement de terre qui a fait 1 037 morts et 1204 blessés, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère de l’Intérieur, a touché plusieurs villes marocaines dont la capitale Rabat, Casablanca (la plus grande ville du pays), Meknès, Fès, Marrakech, Agadir et Taroudant.