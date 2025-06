Par Kudra Maliro

"L'UEFA observera une minute de silence lors de tous les matches des équipes nationales et des compétitions de clubs à partir de demain et jusqu'au 21 septembre, en mémoire des victimes du tragique tremblement de terre au Maroc" a annoncé l’UEFA via X.

"Les pensées du football européen vont au peuple marocain en ces temps difficiles" ajoute l’UEFA dans un post via X.

Vendredi soir, un séisme de magnitude sept sur l'échelle de Richter a secoué plusieurs villes marocaines, dont la capitale Rabat, Casablanca (la plus grande ville du pays), Meknès, Fès, Marrakech, Agadir et Taroudant, selon l'Institut National de Géophysique.

Le ministère marocain de l'Intérieur a, en effet, indiqué dans un communiqué que "dans un bilan actualisé, le nombre de morts a atteint les 2012 victimes alors que 2059 personnes ont été blessées, dont 1404 dans un état grave."

La même source a fait savoir que les décès ont été enregistrés dans 9 districts, à savoir, "1293 décès dans la région d’Al-Haouz (nord), 452 décès dans la région de Taroudant (centre), 191 à Chichaoua (nord), 41 décès dans la province de Ouarzazate (nord), 15 décès dans la préfecture de Marrakech (nord), et 11 décès dans la province d'Azilal (nord)".

Hier, lors des matches des éliminatoires de la CAN 2023, plusieurs équipes du football ont observé "une minute de silence" en mémoire des personnes disparues lors du séisme à Marrakech.

Dans le même chapitre, plusieurs joueurs de l'équipe nationale marocaine ainsi que d’autres stars du football ont posté leurs messages de soutien au peuple marocain après le séisme dévastateur sur X.

Achraf Hakimi

"À l'heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possible. Votre aide est indispensable".

Sadio Mané

"Priez pour le Maroc"