"La réunion a porté sur les relations bilatérales entre la Turquie et l'Égypte, les efforts visant à accroître le volume des échanges commerciaux, la nouvelle coopération dans le domaine de l'énergie et les questions régionales et mondiales", a fait savoir la direction de la Communication de la Présidence turque sur la plateforme X.

Tout en soulignant que les relations sont entrées dans une "nouvelle ère" avec les nominations mutuelles d'ambassadeurs, Erdogan s'est dit convaincu que les liens bilatéraux atteindront le niveau qu'ils méritent "le plus rapidement possible".

Bien que l'Égypte ne soit pas membre du G-20, Abdel Fattah al-Sissi fait partie des dirigeants d'autres pays invités au sommet par l'Inde aux côtés de ceux du Bangladesh, des Pays-Bas, du Nigeria, de l'île Maurice, d'Oman, de Singapour, de l'Espagne et des Émirats arabes unis.

En juillet dernier, Ankara et Le Caire ont renforcé leurs liens diplomatiques et nommé des ambassadeurs. Les liens entre les deux pays étaient au niveau des chargés d'affaires depuis 2013.

Rencontre avec Mohammed ben Salmane

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également rencontré à huis clos le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en Inde. "Les relations bilatérales entre la Turquie et l'Arabie saoudite ainsi que les questions régionales et internationales ont été discutées au cours de la réunion ", a annoncé la direction de la Communication de la Présidence turque dans un communiqué.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, le chef des services de renseignement, Ibrahim Kalin, le directeur de la Communication, Fahrettin Altun, et les principaux conseillers d'Erdogan, Akif Cagatay Kilic et Sefer Turan, ont également assisté aux deux réunions.

En juillet, Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite de trois jours en Arabie saoudite, dans le cadre d'une tournée dans le Golfe visant à renforcer les relations avec les partenaires régionaux.

Le président turc a également rencontré le président du Conseil européen, Charles Michel.

La Turquie a soumis sa candidature à l'adhésion à l'UE en 1987 et a le statut de pays candidat depuis 1999. Les négociations en vue d'une adhésion à part entière de la Turquie ont débuté en octobre 2005, mais sont restées au point mort ces dernières années en raison des obstacles politiques érigés par certains pays.