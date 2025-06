Selon un communiqué de la présidence turque de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), une équipe de 265 personnes de l'AFAD, du Croissant-Rouge, du Service national de secours médical affilié au ministère de la Santé et d'organisations non gouvernementales est prête à se rendre dans la région en cas d'appel à l'aide du Maroc.

L'AFAD a déclaré qu'elle attendait un appel des autorités marocaines pour livrer 1 000 tentes dans la région.

"Nous souhaitons la sécurité au peuple marocain touché par le tremblement de terre et nous suivons de près l'évolution de la situation", a déclaré l’organisation.

Plus de 2.000 personnes ont péri, selon le dernier bilan officiel, à la suite d'un puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi en fin de journée.

Le séisme de magnitude 7,0 a fait des victimes dans plusieurs régions, notamment dans les provinces d'Al Haouz et de Marrakech, ainsi que dans les villes de Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, a indiqué le ministère de l‘Intérieur du pays dans un communiqué.