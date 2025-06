Le nouvel aéroport international de l'Angola a passé sa première phase de certification.

L'aéroport international Dr. Antonio Agostinho Neto (AIAAN), situé dans la capitale Luanda, a réussi ses essais d'atterrissage et de décollage.

Les tests ont été menés depuis le mois d'août et l'aéroport est maintenant certifié quant à l'atterrissage et au décollage.

Toutefois, l'aéroport doit encore franchir d'autres étapes de certification avant de pouvoir commencer officiellement ses activités.

L'aéroport doit répondre à des normes de sécurité, de réglementation et d'efficacité.

Le gouvernement angolais prévoit que d'ici octobre 2023, l'AIAAN aura rempli toutes les étapes de certification.

15 millions de passagers par an

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'organisme mondial qui élabore les réglementations en matière de sécurité, de sûreté, d'efficacité et de régularité de l'aviation et de protection de l'environnement, a publié le rapport de contrôle en vol de l'AIAAN le jeudi 7 septembre.

L'AIAAN, située dans le district de Bom Jesus, occupe une superficie de 1 324 hectares et a une capacité de 15 millions de passagers et un volume de fret de 500 000 tonnes par an.

Il dispose de deux pistes, l'une de 4,2 kilomètres de long et l'autre de 3,8 kilomètres.

L'aéroport est en construction depuis 2008. La construction a été confiée à des entreprises chinoises et brésiliennes. Les entreprises prévoyaient une mise en service de l'aéroport en novembre 2023.

En juillet 2023, le ministère des transports angolais a déclaré que la construction était accomplie à 85 %.