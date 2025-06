Par FirmainEric Mbadinga

Lorsqu’on souhaite à Marie Edu une bonne nuit et de beaux rêves avant qu'elle n'aille se coucher, la réponse de la jeune Camerounaise basée en Côte d'Ivoire est : "Je ne fais pas de rêves", une réponse pour le moins surprenante.

Pourtant, ce qui pourrait être pris pour une blague ou un simple caprice de la part de Marie est bien une réalité.

Son âge correspond donc aux nombres d’années qu’elle a passées sans jamais avoir connu de rêves. Autrement dit, Marie n’a jamais rêvé au sens littéral du terme.

"Au tour de moi, j’ai tendance à entendre des commentaires, des témoignages de personnes qui ont eu des rêves, qui racontent leurs rêves souvent, mais moi, jamais, je ne me suis assise pour raconter un rêve parce que je n'ai pas en souvenir d’avoir eu un rêve, je ne me rappelle pas avoir eu un rêve. Je n’ai même pas de flashs, je n’ai même pas d’images qui restent dans ma mémoire qui montre effectivement que j’ai fait un rêve, non ! je ne rêve pas donc je peux bien évidemment affirmer que je ne rêve pas" soutient le camerounaise.

Et des gens comme Marie, il en existe dans le monde en effet. Ils font partie de ce que les spécialistes en psychiatrie appellent les vrais non-rêveurs.

Au sujet des vrais non-rêveurs, les spécialistes en psychanalyse soutiennent pour la plupart, pour ce sujet qui fait encore débat, qu’une infime partie de la population peut affirmer comme Marie qu’elle ne rêve pas.

Isabelle Arnulf, cheffe du service des pathologies du sommeil de l’hôpital de la Salpêtrière, à Paris, a confié récemment dans la rubrique santé du magazine ‘’Ça m’intéresse’’ que 0,38% de la population mondiale peut en effet être considérée comme vrais non-rêveurs.

La neurologue et professeure des universités distingue ''les personnes qui rêvent, mais ne s’en souviennent presque jamais'' dont elle fixe le taux entre 2,7 et 6,1%, de celles qui n’ont pas de rêve du tout, pour des raisons encore inconnues.

Autre avis d’expert, celui de Pierre Geoffroy, médecin du sommeil et psychiatre. Sur la question des vrais non-rêveurs, ce dernier affirme que ‘’ Ne pas rêver est possible, mais c’est très rare, cela ne concerne qu’une infime partie de la population. La plupart des gens rêvent, mais ne s’en souviennent pas. Plusieurs études ont montré que si on se réveille au milieu de la nuit, nous sommes tout à fait capables d’écrire un certain nombre de rêves. Les vrais non rêveurs en sont incapables ‘’.

"Incapable de se réveiller dans la nuit et capable d’écrire un certain nombre de rêves" c’est bien ce qu’affirme être Marie Edu" a presque 30 ans d’existence dans ce monde, je n’ai jamaıs eu un souvenir, je ne me rappelle pas avoir rêvé une seule fois", martèle la jeune dame.

Marie a également confié à TRTAfrika la gêne qu’elle éprouvait dans certaines situations avec ses amis et proches.

''Parfois, je me sentais, j’avais du mal à dire aux autres" mais vous vous racontez souvent vos rêves, c'est quoi le rêve en fait ? Moi, je dors normalement, je me réveille normalement, je n'ai pas d’images et autre action que je vois pendant mon sommeil’ je ne me sens pas concernée par le sujet" dit-elle.

"A un moment donne, je me suis dit que peut-être que je suis un extraterrestre". Rajoute Marie d’un ton sérieux en précisant au passage que lorsqu’elle évoquait son absence des rêves, il arrivait qu’elle fasse l’objet de railleries.

Ayant pris conscience de son état, Marie dit être avoir eu l’idée faire de recherche pour savoir si elle était normale et s'il y avait d’autres personnes comme elle, qui ne pouvaient pas rêver.

"J’éprouvais le besoin d’avoir des informations sur le fait que je ne rêve pas. À presque 30 ans, je n’ai pas non plus croisé quelqu’un qui me dise qu’il ne rêve pas. Et j’avoue que je ne le dis pas à tout le monde pour éviter les moqueries. Par la suite, j'ai un peu eu peur du résultat que j’aurais pu trouver en faisant des recherches donc je ne suis plus allée au bout" explique Marie.

La perdre, la faculté de rêver

Si Marie n’est pas allée au bout de ses recherches, des informations scientifiques sont en effet disponibles auprès d’experts et dans des revues spécialisées.

Et la communauté scientifique qui prend la question du rêve avec sérieux et définit dans un premier temps le rêve comme "la production psychique survenant pendant le sommeil, et pouvant être partiellement mémorisée” (dictionnaire Larousse).

Elle met également en exergue le fait qu’il est possible de perdre la faculté de rêver.

En effet, pour les psychanalystes, le rêve suppose qu’il existe des personnes qui rêvent (les rêveurs) celles qui ne rêvent pas comme marie et qui sont très rares (les vrais non-rêveurs), et les personnes qui ont perdu la faculté de rêver.

Et pour ces personnes qui ne peuvent plus rêver du tout, les spécialistes mettent cette condition sur le compte des conséquences d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), de lésions cérébrales ou encore de traumatismes qui pousseraient le cerveau à refouler l’événement traumatique, ‘’en signe de protection’’.

Ces personnes qui ne rêvent plus ou pas du tout, poussent de manière ou d’une autre à considérer le rêve autrement dit, à avoir le rêve comme quelque chose qui n’est pas forcément acquise.

L’interprétation des rêves

En Afrique, les rêves sont importants, car ils ont un sens et ce sens, il faut le décoder. Que l’on se trouve au Congo, en Mauritanie, au Sénégal, au Gabon ou même en Côte d'Ivoire, un rêve n’est presque jamais fortuit.

Au Togo, le prêtre traditionaliste et guérisseur Prince Gamt est formel, les rêves, sont des messages des dieux qu’il faut savoir interpréter afin de s’assurer paix et sécurité dans le monde des vivants. Ce dernier a confié à TRTAfrıka faire dans l’interprétation des rêves pour des personnes qui viennent le voir en consultations.

"Je me sers de la géomancie sacrée, des corps sacrés et des savoirs de mes ancêtres pour interpréter les rêves", soutient le traditionaliste qui a est au milieu de la quarantaine.

Dans de nombreuses narrations de rêves, le cas de poursuite par des animaux ou autres entités est très souvent évoqué et sur le sujet, le prêtre traditionaliste a exercé son métier. "Dans le sens normal de la spiritualité, certaines personnes peuvent se voir poursuivi par des animaux, par des chiens, des porcs, des bœufs ou des chats.

Dans ce cas précis, ce sont des alertes sur des situations potentiellement dangereuses qui pourraient avoir lieu. Après une consultation de la personne qui vit se rêve, on peut se rendre compte qu’il s’agit de sorciers qui veulent s’en prendre à cette personne, ou il s’agit d’un ennemi qui complote contre le rêveur en question" explique le prêtre traditionaliste.

Selon Prince Gamt, lorsque ces rêves ne sont pas pris au sérieux, ces évènements "dramatiques" se réalisent Garci a Mihindou du Gabon appartient au groupe ethnique des Punus, un groupe purement Bantou qui accorde une grande importance à la tradition.

Le père de famille de 41 ans affirme également que les rêves sont pour la plupart prémonitoires "les rêves prémonitoires sont souvent ceux-là qui se répètent .si tu rêves deux fois d’une même chose, c'est un message. Si tu rêves par exemple que ton voisin, avec qui tu n’as aucun problème te poursuit, cela suppose ou indique un message sur les intentions réelles de ce voisin. Chez nous les Punus, le rêve est un signe, car c'est généralement en interprétant que les rêves que nous anciens trouvaient des solutions à certaines crises ou fléaux."

Avant ces avıs de Prince Gamt et de Garcıa Mihindou, la problématique de l’interprétation de rêves a fait l’objet d’un ouvrage de Sigmund Freud publié fin 1899.

Dans son œuvre, le père de la psychanalyse établit un lien entre rêve et envie. "La grande idée de Freud est que le rêve est l’expression d’un désir. Ce désir, inconscient, n’est pas directement compréhensible dans le récit du rêve, car il a fait l’objet d’un travail de transformation, le travail du rêve" explique Vincent Joly, psychologue et psychothérapeute français.

La question de l’interprétation des rêves est bien plus ancienne que l’époque de Sigmund Freud.

De plus, la question est d’un intérêt pour les prêtres traditionnels comme Prince Gamt tout comme pour ceux du christianisme.

L'abbé Achille Foko Toko est membre de l'Église catholique en République démocratique du Congo, pour lui parler de rêves et de leurs interprétations revient à parler de prophète majeur de la Bible tel que le prophète Daniel ou Joseph.

Dans le livre de la "Genèse" le prophète joseph est présenté comme un homme que Dieu dota de la capacité d’interpréter les rêves. La Bible indique que grâce à sa capacité à interpréter les rêves, pharaon nomma Joseph gouverneur d’Égypte.

Pour l’Abbé Abbé Achille Foko Toko, le rêve est "un moyen utilisé par Dieu pour entrer en contact avec les hommes" déclare l’abbé qui ajoute qu’il faut faire preuve de discernement pour comprendre et interpréter les rêves.

S’agissant de la religion musulmane, l'islamologue , Rachid Eljay rappelle que le Prophète de l’islam a dit : "un bon rêve fait partie des quarante-six parties de la prophétie. Lorsque vous avez un bon rêve, il est important de remercier Dieu pour eux explique-t-il.

Rachid Eljay poursuit son explication en indiquant que l’interprétation n’est pas une science exacte.

"Afin d’interpréter les rêves que nous avons, nous devons d’abord avoir une connaissance approfondie et précise du Coran, deuxièmement une forte compréhension de la Sunna, troisième une influence clairvoyante, et quatrième est une compréhension de la personne et de sa situation. L’interprétation d’un même rêve parmi différentes personnes peut produire des réponses différentes.’’ conclut-il.

Le cas de Marie Edu qui pensait être, peut-être, la seule à ne pas faire de rêve a été une porte ouverte dans le monde vaste et beaucoup plus important qu’un celui du rêve.

En effet, depuis les âges, cette réalité abstraite continue de fasciner et trouve dans certains cas le moyen de quitter le monde de l’imaginaire pour le monde physique.