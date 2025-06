La Gambie a remonté un retard de deux buts pour arracher un match nul (2-2) face au Congo, dimanche au Maroc, dans un pays dévasté par un tremblement de terre. Ce match nul au gout de victoire, permet ainsi à la Gambie de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de l'an prochain.

Les Scorpions n'avaient besoin que d'un match nul tandis que le Congo devait gagner la rencontre du Groupe G qui s'est déroulée à Marrakech, malgré le puissant tremblement de terre qui a fait quelque 2 100 morts.

Le match se jouait au Maroc parce que la Confédération africaine de football (CAF) a interdit à la Gambie d'accueillir des matches internationaux tant qu'elle n'aura pas modernisé ses stades. La rencontre était incertaine après le tremblement de terre de vendredi, d'une magnitude de 6,8, qui a contraint les deux équipes à évacuer leurs chambres d'hôtel et à dormir à côté de leurs piscines respectives.

Les entraîneurs ont déclaré que les joueurs avaient été traumatisés par les effets du puissant tremblement de terre, mais que la CAF leur avait dit d'organiser la rencontre, alors que le match de qualification prévu pour le Maroc samedi avait été reporté.

"Remontada"

Le Congo a ouvert le score à la demi-heure de jeu par une frappe à bout portant de Gaius Makouta, avant de bénéficier d'un penalty transformé par Silvere Ganvoula après que le capitaine gambien Omar Colley a été jugé coupable d'avoir touché le ballon.

Les images télévisées ont montré que le ballon l'avait touché à l'omoplate, mais il n'y avait pas de VAR pour ce match.

La Gambie a réalisé une improbable remontée grâce à l'adolescent Yankuba Minteh, qui a marqué à la 79e minute, puis à Muhamed Badamossi, qui a marqué à la dernière minute. La Gambie a terminé deuxième du groupe, derrière le Mali, déjà qualifié, et a empêché le Congo de se qualifier pour la phase finale.

Il s'agit de la deuxième qualification consécutive pour l'un des plus petits pays d'Afrique. Lors de la dernière Coupe des Nations au Cameroun, la Gambie avait provoqué plusieurs surprises avant d'être éliminée en quart de finale.

Cette qualification signifie qu'il ne reste plus que deux places à prendre pour le tournoi à 24 équipes qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Le Cameroun rencontrera le Burundi dans le Groupe C mardi et le résultat du match à Garoua déterminera qui du Burundi, du Cameroun et de la Namibie ira en phase finale.

Outre le pays hôte ivoirien, les pays déjà qualifiés sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l'Égypte, le Ghana, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie.