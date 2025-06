Une puissante tempête méditerranéenne a balayé l'est de la Libye, endommageant des maisons et des routes et tuant au moins trois personnes, selon des sources gouvernementales et des témoins. Deux personnes sont portées disparues.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes bloquées sur le toit de leur véhicule alors qu'elles tentent d'obtenir de l'aide en raison des fortes inondations provoquées par la tempête Daniel qui a frappé les villes de Benghazi, Sousse, Al Bayda, Al-Marj et Derna.

Les autorités ont déclaré l'état d'extrême urgence, fermant les écoles et les magasins et imposant un couvre-feu lorsque la tempête a frappé dimanche et lundi.

Quatre grands ports pétroliers de Libye, à savoir Ras Lanuf, Zueitina, Brega et Es Sidra, ont été fermés samedi soir pour trois jours, ont déclaré deux ingénieurs pétroliers à l'agence Reuters.

Le premier ministre du gouvernement intérimaire de Tripoli, Abdulhamid Dbeiba, a déclaré dimanche qu'il avait ordonné à tous les organismes publics de "faire face immédiatement" aux dégâts et aux inondations dans les villes de l'est du pays.

Les Nations unies en Libye ont déclaré qu'elles suivaient de près l'évolution de la tempête et qu'elles fourniraient "une aide d'urgence pour soutenir les efforts de réponse aux niveaux local et national".