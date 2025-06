Les plateformes de streaming se livrent une concurrence féroce pour attirer les spectateurs au Nigéria, à mesure que l'audience numérique augmente, ce qui a un impact sur la distribution du contenu et les modes de consommation dans le pays qui abrite la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde.

Des acteurs établis tels que Netflix et Amazon Prime se lancent dans la production dans le pays, alors que les acteurs locaux tentent de se faire une place dans l'industrie.

Cette tendance a été alimentée par les Nigérians qui se sont rués en masse sur les plateformes de streaming, renforçant ainsi leur emprise sur l'industrie du divertissement.

"Les plateformes de streaming influencent désormais presque tout ce qui a trait aux films au Nigeria, et pas seulement la distribution et la consommation", explique à TRT Afrika Muhsin Ibrahim, de l'Institut d'études africaines et d'égyptologie de l'université de Cologne.

Les discussions sur les films nouvellement sortis ou sur ceux qui sont en cours de préparation et qui sont en vogue sur les médias sociaux sont désormais monnaie courante. Chaque fois qu'un nouveau film nigérian sort sur les plateformes de streaming internationales, les producteurs de films et leur public se rendent sur les médias sociaux pour en parler.

Plus le buzz en ligne est important, plus les gens sont curieux de regarder le film dont tout le monde semble parler. Les plateformes de diffusion en continu sont gagnantes sur toute la ligne, car elles profitent de l'engouement qui stimule rapidement la croissance des abonnements.

L'ampleur de l'impact

L'industrie cinématographique nigériane est une véritable chaîne de montage qui produit des films à un rythme qui n'a d'égal que celui de Hollywood.

L'industrie est désignée collectivement sous le nom de Nollywood, mais il existe en son sein des ramifications spécifiques à chaque langue, telles que Kannywood et Yollywood.

Kannywood tire son nom de Kano, où sont tournés les films destinés au public haoussa. Yollywood, quant à lui, désigne le contenu en langue yoruba.

Bien que la vague de migration de la distribution et de la consommation de films vers les plateformes de vidéo à la demande crée un bouleversement dans l'industrie, l'ampleur de l'impact n'est pas encore connue.

Muhsin affirme que le déplacement du public en ligne a déjà entraîné la fermeture de certaines zones de divertissement en dur. "Sur les deux multiplexes modernes de Kano, l'un a déjà fermé ses portes. Cela a beaucoup à voir avec le fait que les plateformes de visionnage s'emparent du public".

Mais selon Ishaya Bako, un cinéaste nigérian, la transition n'a pas eu l'effet escompté par la plupart des gens. "Compte tenu de notre population, les plateformes de streaming ont encore peu d'abonnés au Nigeria", explique-t-il.

Le réalisateur, dont le film 4th Republic figure parmi les films nigérians les plus populaires actuellement diffusés sur Netflix, souligne que les gens utilisent encore des CD et des DVD dans les zones semi-urbaines du pays.

Une période passionnante

En même temps, Bako est convaincu que l'avènement des plateformes de streaming représente une bonne opportunité pour l'industrie créative nigériane." C'est une période passionnante pour notre culture. La culture africaine s'exporte, elle est montrée à un public mondial sur des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Disney Plus et aussi Showmax, qui essaie de faire des choses très intéressantes sur le marché africain", déclare-t-il.

Le seul grand obstacle est le coût élevé de la vie au Nigeria, qui pourrait empêcher la plupart des gens de payer les frais d'abonnement mensuels aux plateformes de diffusion en continu, en particulier les plateformes mondiales.

Northflix se concentre sur l'industrie cinématographique du nord du Nigeria, qui n'est pas encore présente sur les plateformes de streaming étrangères. Son PDG, Jamil Hajaj, estime que l'avenir de son entreprise est prometteur, compte tenu du nombre de locuteurs natifs et non natifs du haoussa dans le monde."Je pense qu'il y en a plus de 120 millions. C'est donc sur eux que nous nous concentrons", explique-t-il à TRT Afrika.

Le problème du piratage

Les anciennes méthodes de distribution et de consommation des films, telles que les CD et les DVD, se prêtent au piratage.

Dès la sortie d'un film, les copies pirates inondent invariablement les magasins de rue, privant les cinéastes du fruit de leur travail. Certains espéraient qu'avec l'expansion des plateformes de streaming, le piratage appartiendrait au passé, mais le problème persiste.Le producteur d'un film récemment sorti sur une plateforme de streaming a partagé sur les médias sociaux la photo d'un homme arrêté en possession de copies CD piratées de son nouveau film.

Il n'était pas clair si le film en question avait été enregistré illégalement à partir d'une plateforme de streaming.Northflix insiste sur le fait que son système est à l'épreuve du piratage. "Le système de sécurité que nous avons utilisé pour développer notre plateforme ne permet à personne d'accéder à l'enregistrement d'écran ou au téléchargement de contenu", explique M. Hajaj.

Étranger ou local ?

Jusqu'à présent, les géants du streaming opérant au Nigeria n'ont pas commencé à diffuser des films réalisés par Kannywood, le créneau sur lequel mise Northflix.

Northflix facture 1 000 nairas (1,3 dollar) par mois pour un abonnement de base, sur la base de sa propre évaluation du pouvoir d'achat de son public cible.M. Hajaj affirme que la plateforme a obtenu de nombreux clients payants, même dans des pays où il ne s'attendait pas à ce que des personnes parlant le haoussa soient présentes.

"Notre objectif est d'atteindre environ un million d'abonnés. Et si un million d'abonnés paient mille nairas chacun, cela représente une énorme somme d'argent. On parle de près d'un milliard de nairas de revenus mensuels", explique-t-il."Imaginez donc que 50 % de cette somme, ou les deux tiers, reviennent à l'industrie.

Cela peut contribuer à transformer le secteur. Le revers de la médaille, c'est la ruée vers les abonnés de Netflix et Amazon Prime, et la possibilité que ces plateformes étrangères diffusent un jour des films en langue haoussa.

Les cinéastes comme Bako ne se plaignent pas. Tant qu'il y aura des abonnés pour maintenir à flot les plateformes de streaming, il sera toujours possible de raconter au monde les histoires du Nigeria et du reste de l'Afrique, vues à travers leurs yeux.