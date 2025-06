Les tremblements de terre les plus meurtriers de ces 25 dernières années

Le séisme qui a frappé le Maroc vendredi a fait plus de 2 100 morts, et le bilan devrait s'alourdir. Les secours tentent d'atteindre les zones montagneuses durement touchées. Voici un aperçu des séismes les plus meurtriers de ces 25 dernières années: