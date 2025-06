Par Pauline Odhiambo

À 15 ans, alors que la plupart des filles de son âge nourissaient sans doute des rêves fantaisistes et voyaient l'avenir à travers des lunettes teintées de rose, Yasmina El Habbal savait qu'elle adopterait un jour un enfant.

Cette conviction est née d'une visite dans un orphelinat, où elle est rapidement tombée amoureuse des petits enfants pour lesquels elle et ses amies d'école avaient transporté beaucoup de jouets et de vêtements lors d'une visite de bienfaisance.

"Dès que j'ai mis les pieds dans cet orphelinat, j'ai su que je voulais adopter un enfant. Cela me tenait tellement à cœur que le "quand" et le "comment" n'avaient même plus d'importance", dit-elle à propos de cette révélation.

Yasmina espérait également se marier et donner naissance à une fille - elle lui avait même choisi un nom, "Ghalia", qui signifie "précieuse" en arabe.

Bien qu'elle n'ait jamais réussi à trouver le type de compagnon qu'elle souhaitait, Yasmina aurait toujours droit à sa Ghalia. La mère et la fille se sont rencontrées, non pas exactement comme l'avait prévu l'esprit adolescent de Yasmina, mais dans un orphelinat égyptien, 25 ans plus tard.

La petite Ghalia, dotée de grands yeux bruns captivants, s'est rapidement endormie lorsque Yasmina l'a prise dans ses bras.

"Elle pleurait quand ils l'ont amenée, mais elle s'est arrêtée à la seconde où ils me l'ont donnée. Je me suis dit : 'Oui, elle sait que je suis sa maman'", raconte Yasmina à TRT Afrika. "Chaque fois que je me souviens de ce moment, je me sens reconnaissante. Dieu a été bon pour moi.

C'est ici que l'histoire de Yasmina et Ghalia se complique.

Les défis de l'adoption

L'adoption au sens strict du terme, qui confère aux enfants tous les droits légaux de la progéniture biologique, n'est pas encouragée par l'Islam, qui met davantage l'accent sur la préservation de la lignée.

À la place, il existe la kafala, un système de prise en charge alternatif dans lequel des adultes peuvent devenir les tuteurs d'enfants orphelins, en s'occupant de leurs besoins physiques, financiers et spirituels.

Yasmina, musulmane, se souvient d'avoir été bénévole pendant des années dans l'orphelinat qu'elle avait visité pour la première fois au lycée, devenant peu à peu une figure incontournable dans la vie des enfants.

"J'ai trouvé troublant que des "mères" ou des nounous engagées vivent avec des groupes d'enfants à l'orphelinat en tant que gardiennes pendant trois mois avant d'être remplacées par d'autres mères", explique-t-elle.

"Je me sentais désolée pour les enfants, car je sais à quel point une figure maternelle stable est précieuse pour un enfant."

Tutrice légale

Peu après ses 21 ans, Yasmina a décroché son premier emploi et a commencé à parrainer deux petites filles à l'orphelinat.

Elle a établi un lien durable avec le duo en leur rendant souvent visite et en s'occupant d'elles du mieux possible.

"Je les parraine depuis qu'elles ont dix mois", explique cette femme aujourd'hui âgée de 43 ans. "J'étais présente le premier jour où elles ont été amenées à l'orphelinat, et elles ont toutes deux obtenu leur diplôme universitaire. L'une d'entre elles a déjà un travail qu'elle aime beaucoup".

Yasmina, qui travaille actuellement au Programme alimentaire mondial des Nations unies au Caire dans le cadre d'un projet d'alimentation scolaire, explique qu'elle a occupé de nombreux emplois depuis ses vingt ans, mais que ceux qu'elle a le plus aimés ont toujours été liés à des enfants.

À 40 ans, Yasmina n'était toujours pas mariée, ce qui la rendait inéligible à l'adoption d'un enfant.

"Au départ, la loi n'autorisait l'adoption que pour les couples mariés ayant dépassé un certain âge et restant ensemble depuis plusieurs années, sans enfant biologique ni possibilité d'en avoir un", explique-t-elle.

"Lentement, les choses ont commencé à changer. Les couples mariés de plus de 21 ans ont fini par être autorisés à adopter, même s'ils avaient déjà des enfants biologiques."

Nouvelles lois

En Égypte, l'adoption est entourée de stigmates, car de nombreux enfants à la recherche d'une famille sont abandonnés, y compris ceux qui sont nés hors mariage. Yasmina s'est heurtée à ces obstacles sociétaux même au sein de sa famille.

Lorsque j'ai fini par parler à mon père de mon désir d'adopter, il a immédiatement dit non", raconte-t-elle.

Finalement, en juin 2020, lorsque les autorités ont autorisé les femmes célibataires de plus de 30 ans à adopter, le changement de loi a insufflé une nouvelle énergie au désir d'adoption que Yasmina nourrissait depuis longtemps.

Le gouvernement égyptien espère qu'en augmentant le nombre de parents adoptifs potentiels, cette pratique sera plus répandue et mieux acceptée par la société.

Mais la joie de Yasmina de tenir enfin un bébé dans ses bras a été de courte durée, car la pandémie de Covid-19 a tout stoppé net.

"Tout a été fermé, y compris les bureaux d'adoption. Je ne pouvais rien faire", raconte Yasmina, qui n'avait parlé de son projet d'adoption qu'à sa sœur et à sa meilleure amie.

"Finalement, la pandémie a joué en ma faveur, car la distanciation sociale a simplifié le processus en ligne. Après la nouvelle annonce, il m'a suffi de cliquer sur un lien et de remplir les formulaires", explique Yasmina, qui a également dû fournir des justificatifs de revenus et des résultats de tests sanguins, entre autres.

"Une fois cela fait, il a fallu environ trois semaines pour que ma demande soit approuvée. Mais Yasmina a dû défendre son dossier devant le comité de 17 membres qui l'a interrogée sur son aptitude à devenir parent.

On m'a souvent demandé : "Pourquoi voulez-vous adopter ? Vous êtes une femme célibataire ; pourquoi voulez-vous cette responsabilité ? Vous pouvez vous marier à tout moment. Que ferez-vous alors ? Nous rendre l'enfant ?" Yasmina parle de l'entretien. "J'ai réalisé par la suite que leurs questions étaient toutes valables, car il y a eu des cas où des personnes ont adopté des enfants, pour ensuite les abandonner à nouveau.

Le retour au pays

Une semaine après l'approbation de la demande, Yasmina a rencontré Ghalia, âgée de trois semaines, dans un orphelinat de Suez, à deux heures de route du Caire.

"Une amie qui avait été adoptée dans le même orphelinat m'a envoyé une photo d'elle, et ses yeux m'ont immédiatement attirée", raconte Yasmina à propos de cette première rencontre. Elle a finalement pu ramener la petite Ghalia à la maison deux mois plus tard.

"Ghalia a maintenant trois ans et entrera bientôt à l'école maternelle. Tout le monde l'aime, y compris mon père", déclare Yasmina. Le conseil qu'elle donne à tous ceux qui souhaitent adopter est simple : il faut se baser autant sur l'aspect pratique que sur l'aspect émotionnel.

"L'adoption n'est pas facile, pas plus que l'éducation d'un enfant. Mais j'apprécie vraiment d'être mère. Parfois, j'ai l'impression que c'est Ghalia qui m'élève et non l'inverse. C'est parce qu'elle me donne envie d'être une meilleure personne".