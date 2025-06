Par William F.S. Milles

Vingt-deux ans auparavant, je venais de rentrer aux États-Unis après un séjour de deux ans dans un obscur pays d’Afrique de l’Ouest qui la plupart des Américains n’avaient probablement jamais entendu parler du Niger.

Aujourd'hui, bien sûr, le Niger est célèbre – ou tristement célèbre, selon le point de vue de chacun – en raison du récent coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu du pays et mis à sa place un Conseil national pour la sauvegarde de la nation - dans d'autres cas. mots, une junte.

L’une des principales raisons invoquées par les putschistes pour justifier leur prise de pouvoir à Niamey était l’échec présumé de la stratégie du président Bazoum visant à lutter contre le terrorisme le long et à l’intérieur des frontières de son pays. Par coïncidence, j’étais de retour au Niger lors du coup d’État pour une mission auprès de la Commission nationale des frontières du pays.

Sur un continent qui a connu plus d’une centaine de prises de pouvoir militaires depuis la décolonisation il y a plus de soixante ans, les cinq coups d’État du Niger ne se démarquent pas particulièrement.

Le fait que le terrorisme soit invoqué par les putschistes comme justification est cependant une nouvelle réalité. Dans quelle mesure le monde, et l’Afrique en particulier, a-t-il changé depuis que les conspirateurs d’Al-Qaïda ont renversé les tours jumelles du World Trade Center, déclarant ainsi la guerre aux États-Unis ?

Il n’a pas fallu longtemps aux États-Unis pour chasser Oussama Ben Laden et ses partisans de leur refuge en Afghanistan, déclenchant un dilemme stratégique : où de tels terroristes pourraient-ils ensuite émerger ? Où fuiraient-ils, chercheraient-ils refuge et se regrouperaient-ils ?

Conduit d'uranium

Les stratèges militaires américains prévoyaient qu’il s’agirait d’une partie musulmane du globe avec des frontières poreuses, un gouvernement incapable et une pauvreté généralisée. Et voilà – le Sahel. C'est ainsi qu'a été lancée, dès 2002, l'Initiative Pan-Sahelienne (PSI).

Initialement, le PSI regroupait, sous les auspices des États-Unis, le Niger, le Tchad, le Mali et la Mauritanie dans le but de prévenir l’émergence du soi-disant « terrorisme islamiste » dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest.

C’est dans ce contexte que le Niger est apparu pour la première fois au premier plan de la conscience américaine, déclaré par le président George W. Bush en 2003 comme provenance – avec Al-Qaida comme canal – de l’uranium destiné au prétendu programme d’armes de destruction massive de Saddam Hussein. Il s’est avéré que cela était totalement faux.

Mais qu’importe, le mal était fait : le Sahel serait désormais compris comme un maillon important du réseau terroriste mondial, qui verrait monter en puissance ce qu’on appelle l’État islamique (EI) et ses différentes branches, depuis l’Irak et la Syrie. (EIIL) au Maghreb (Ansar al Sharia) jusqu'à l'Afrique de l'Ouest (ISWA).

Finalement, le PSI s’est transformé en Partenariat transsaharien contre le terrorisme (TSCTP), qui englobe aujourd’hui douze pays du Sahel et du Maghreb. La question de savoir si les prémisses du PSI et du TSCTP étaient bien fondées ou s’il s’agissait plutôt de prophéties auto-réalisatrices sera longtemps débattue parmi les spécialistes régionaux et les stratèges militaires.

Mais le résultat est que le foyer du terrorisme a effectivement migré du Proche et du Moyen-Orient vers l’Afrique de l’Ouest et au-delà. Et, liée ou non, la dégradation de la capacité opérationnelle de l’Etat islamique et d’Al-Qaïda en Irak et en Syrie a coïncidé avec la dégradation de l’influence de la France en Afrique de l’Ouest.

Une possible solitude aux États-Unis

La francophobie a été la politique de pointe des putschistes au Burkina Faso, en Guinée et au Mali – maintenant rejoints par le Niger à la fois dans son régime militaire et dans son sentiment anti-français. C’est l’une des conséquences de la soi-disant Françafrique, liant les dirigeants et entrepreneurs louches des anciennes colonies à ceux de l’ancien colonisateur.

Les États-Unis ne sont pas satisfaits de la perspective de devoir remplacer la France comme principal gendarme antiterroriste étranger, ne serait-ce que sur le plan logistique et consultatif. Mais comme les Français ont dû repositionner leurs troupes du Mali vers le Niger, et sont désormais sous pression pour les évacuer du Niger lui-même, les États-Unis pourraient se retrouver seuls à porter ce fardeau. A moins qu’il ne soit remis aux Russes.

Il y a vingt-deux ans, « l’opération avions » qui avait été organisée dans un complexe de grottes montagneuses isolées en Asie centrale a été exécutée, dans des proportions qui ont fait trembler le monde. Les gouvernements responsables – français, américains et africains – ont le devoir d’empêcher qu’un crime similaire ne se reproduise quelque part.

De même, la lutte contre le terrorisme ne peut pas servir d’excuse à des prises de pouvoir autoritaires. Cela ne devrait pas non plus occulter le défi plus chronique auquel est confronté la grande majorité des Africains : le sous-développement.

L'auteur, William F.S. Miles est professeur de sciences politiques à la Northeastern University. Ancien volontaire du Peace Corps (1977-1979) au Niger et boursier Fulbright (1983-4, 1986), il est l'auteur de Hausaland Divided: Colonialism and Independence in Nigeria and Niger et My African Horse Problem.