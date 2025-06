Parmi les nombreuses réactions faisant suite à cet événement funeste, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (Parlement) de Tunisie, Brahim Bouderbala, a adressé, lundi, un message de condoléances au président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Saleh, suite aux inondations et aux pluies diluviennes provoquées par l'ouragan Daniel en Libye.

C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'ARP relayé par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP/officiel).

Bouderbala a exprimé, en son nom et au nom des membres de l’assemblée, ses sincères sentiments de compassion et de sympathie au peuple libyen en cette rude épreuve, implorant Dieu le Tout-Puissant d’accorder son infinie miséricorde aux victimes qui ont péri dans cette tragédie et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Plus tôt dans la journée de lundi, le président de la République Kaïs Saïed a donné ses instructions pour coordonner avec les autorités libyennes les efforts de sauvetage et de prise en charge des blessés, appelant à déployer hommes et moyens en vue de venir en aide au peuple libyen sinistré, lit-on de même source.

Entre dimanche et lundi, une puissante tempête méditerranéenne baptisée "Daniel", ayant déjà déversé des quantités de pluies jamais enregistrées en Grèce, s'est déplacée vers l'est de la Libye, provoquant des inondations massives et impressionnantes.

Le denier bilan des inondations provoquées par la tempête Daniel en Libye s'élève à 3 000 morts et des milliers de disparus, selon le ministre de la Santé du gouvernement nommé par le Parlement libyen.