"Nous sommes un salon plurisectoriel qui donne la possibilité aux petites, moyennes et grandes entreprises d’échanger. Nous avons aussi un apport très important sur la responsabilité sociétale des entreprises" explique Costas Musunka, directeur général de MUSAL, initiateur de ce salon.

Plusieurs activités sont prévues à savoir les conférences et les expositions des différentes entreprises qui ont pris l’inscription.

M. Musunka affirme avoir fait venir un spécialiste pour créer progressivement un baromètre d’une part, mais aussi un réseau network qui permettra aux différents secteurs de se repositionner et d’évoluer, mais aussi de faire valoir leurs actions dans ce défi qui n’est pas toujours évident.

Il ajoute qu’en dehors du secteur minier, un accent particulier est aussi placé sur le tourisme et l’agriculture.

Pour cette édition à Kolwezi, il y a 100 exposants issus de plusieurs domaines.

M. Musunka précise que deux autres thématiques : le tourisme et l’agriculture qui sont des secteurs qui devraient permettre de décanter plusieurs difficultés dans le pays en donnant la parole aux personnes stratégiques tant publiques que privées pour débattre et voir comment on peut changer l’avenir de notre pays dans ces secteurs-là.

KBM offre aux opérateurs économiques l’occasion de nouer les relations d’affaires et d’étendre leurs activités.

Katanga business meeting est un salon d’entreprises commerciales. Ces dernières exposent les produits ou les services qu’elles offrent.